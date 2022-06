El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, tendría que hacer público mañana lo que pasa definitivamente con ese intento de candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 que tan mal ha dirigido él mismo. Al menos, a eso se comprometió esta semana con los gobiernos español, aragonés y catalán, con los que volvió a tener una reunión de la que no salió nada positivo en cuanto a que Aragón tuviera el mismo protagonismo que Cataluña. Y pidió a las partes que nada se dijera hasta el lunes. El único objetivo de este silencio era personal, del propio Blanco, una vez más. Ya que se fue a Macedonia para mantener una reunión de comités olímpicos y no quería presentarse ante sus colegas mundiales con toda la negociación rota en España, con esa candidatura de la que él ha vendido maravillas, estallada por los aires por su poca habilidad y su traición a Aragón. Todo está tan claro que la comunidad aragonesa debe pisar ya un escenario distinto, el posjuegos, ya que la comunidad debería seguir rematando la nieve, y pensar en los Juegos de 2034. Naturalmente, siempre y cuando a Blanco no se le ocurra dar mañana otro bandazo de los suyos.

Desgraciadamente, en esa última reunión la Generalitat no cedió en nada, una vez más, (para qué iba a hacerlo si tiene de su parte a todo el COE y al Gobierno español) por lo que la candidatura está aniquilada y el COE sabe que no puede presentar el Pirineo solo exclusivamente con Cataluña. Es seguro que, tarde o temprano, la cordillera hispanofrancesa acogerá unos Juegos Olímpicos porque son las únicas montañas europeas que no han tenido estas competiciones. Y ahí Aragón y sus estaciones de esquí jugarán un papel destacado. Pero no es el momento ni por las circunstancias que han rodeado la candidatura y quién sabe si tampoco lo es porque los próximos Juegos son en Europa (Milán Cortina d’Ampezzo 2026) y lo normal es que en 2030 se cambie de continente, para volver al nuestro en 2034, e incluso porque todas las demás candidaturas presentadas, que ya han celebrado Juegos (esto sería lo único a favor de España) están mucho mejor preparadas. Por eso, el Gobierno y el Pirineo aragonés deben pensar ya en ese escenario pos-Blanco. Esto significa que hay que seguir reforzando las montañas oscenses pensando en la próxima cita y hace falta seguir apostando por la nieve, seguir trabajando para tener unas instalaciones superiores y sacar el mayor rendimiento al negocio porque de él viven en muchos valles. La promoción del Pirineo es el siguiente paso. Hay que hacerlo y no solo en nuestro país, también fuera de él, porque además la imagen ha podido resentirse con este culebrón olímpico de Blanco. A lo mejor es el momento de dar la vuelta a la tortilla desde aquí y si Cataluña el único interés que tenía (o tiene) en los Juegos Olímpicos es la propaganda política (independentista, claro), Aragón debe aprovechar el intento de candidatura para poner en valor todos sus kilómetros esquiables, toda su belleza verde y blanca y todas las instalaciones que en los últimos años tanto se han remozado desde Aramón. Eso sí, queda el preocupante caso de Candanchú, cuyos propietarios siguen sin aclarar el futuro de la estación, aun a pesar de la ayuda que recibieron del Gobierno aragonés. Quizás ellos esperaban que las inversiones necesarias para el 2030 les allanaran el camino... Aragón haría mal en olvidarse de la carrera olímpica. El nombre de Jaca va muy unido a los deportes de invierno a nivel mundial desde hace ya mucho tiempo, y por eso hay que invertir también para que se conozca cada vez más fuera de la comunidad y a partir de ahí empezar a diseñar, como se ha hecho en las últimas semanas, un proyecto de candidatura a la que no se puede cerrar, por supuesto, el resto del Pirineo. Aunque hay que asumir desde ya que Aragón va a tener que trabajar a fondo en España para quitarse ese papel de malo que Cataluña y el COE, con la anuencia de los socialistas nacionales, le han dado por el freno a la candidatura. (A ver qué dice el martes Salvador Illa, líder socialista catalán, que participa en un desayuno-coloquio en Zaragoza). Pero defendiendo nuestro potencial, nuestra valía y la razón, se podrán conseguir metas como ocurrió en aquellos duros años del trasvase del Ebro en los que a los aragoneses los llamaban insolidarios. Toca seguir remando fuerte y entre todos.