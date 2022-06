En una isla desierta

Un día soleado de invierno paseaba por una de las calles en la ciudad de Castellón en busca de una papelería para comprar prensa, cuando ya me iba la dependienta me señaló una mesa situada fuera de la tienda en la que había una pila de libros usados invitándome a elegir cuantos quisiera, un inesperado calor –es posible que se activara alguna hormona– me llevó a elegir tres por no parecer que cogía demasiados. Con el deseo de sentarme lo antes posible para poder ojearlos, busqué una terraza y abrí uno de ellos, era una recopilación de artículos de Mariano José de Larra.

Su visión sarcástica y decadente de la realidad española de su época, sus mensajes pesimistas añadidos con una detallada crítica me hicieron que permaneciera pegada a esas hojas de papel amarillo con letra minúscula. Ese tiempo de lectura indeterminada se había detenido y transformado en las figuraciones que describía el autor. Su léxico tan preciso, con una síntesis explícita y con ese vocabulario casi desaparecido pero tan sugerente, hacía su lectura un divertido deleite. Llamaba a los fumadores «chimeneas ambulantes» diciendo «que no podrían vivir si hubieran nacido antes del descubrimiento del tabaco…» o cuando hablaba de sí mismo como un ser supersticioso: «El hombre necesita creer en algo , y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer; sin duda por esa razón creen los amantes, los casados y los pueblos a sus ídolos, a sus consortes y a sus gobiernos, y una de mis supersticiones consiste en creer que no puede haber para mí un día 24 bueno…» Si las estadísticas son ciertas o no lo son y las creemos (por ese «creer en algo» de Larra), como el aumento considerable en España del número de lectores, sería una buena y esperanzadora noticia, de hecho el número de potenciales lectores que siguen visitado nuestra Feria del Libro en el parque Grande de Zaragoza está siendo extraordinario; un escenario que se va transformando en un lugar de encuentros y ocio para la ciudadanía, algo que debería trasladarse al resto de parques y espacios verdes urbanos para dejar de ser terreno de suelta de canes y excrementos. No puedo evitar sentir que estamos en una sociedad impropia en su naturaleza cuando veo la insalubridad y el deterioro del césped pringado de heces, sin que niños y mayores puedan disfrutar a modo de un Desayuno en la hierba de Manet. Quizá nuestro pueblo, como diría Larra, tiene sus costumbres según sus carencias y sus intenciones; siendo optimista, posiblemente estemos en un periodo de transición hacia otros terrenos de progreso, de innovación y cordura, aunque solo sea una parte de la sociedad la que participe de ese progreso debido al incremento de lectores que está habiendo en nuestro país. Los beneficios permanentes que nos proporciona la lectura los suplen pocas cosas. Solo ya el conocimiento que aporta genera visiones inimaginables, esenciales para explorar y discernir y evitar vagar en corrientes continuas hacia un nefasto desembocar. El olor de los libros viejos o nuevos evoca, abstrae (debería haber catas de libros, seguramente se apreciarían toques frutales con distintas herbáceas al aspirar su contenido). Se imaginan que por el olor pudiéramos elegir el libro que mejor se adecua a nuestros gustos. Si alguna vez me preguntan: ¿qué te llevarías a una isla desierta? contestaría que una pila de libros.