A una semana de conocer cuál será el resultado de las elecciones en Andalucía del próximo 19 de junio, muchas son las cábalas y las hipótesis que entran en juego para tratar de dilucidar cómo será el nuevo parlamento andaluz. Pura especulación. Hasta el día ‘D’ no habrá certezas y es posible que haya a esperar unas semanas más para conocer si el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla puede gobernar en solitario la comunidad más poblada de España o si necesitará otros apoyos, con Vox en el centro de todas las quinielas. Pura aritmética.

Tanto los comicios celebrados hace unos meses en Castilla y León como los que tendrán lugar en Andalucía guardan pocas semejanzas con los que se atisban en Aragón en 2023. La realidad es bien distinta porque aquí la aritmética no es tan sencilla y el puzzle político no entiende de certezas ni de recetas tradicionales. Todo resulta más imprevisible. Todo es más líquido.

Solo hay que echar un poco la vista atrás para comprobar que, tras las últimas elecciones autonómicas de 2019 en Aragón, pocos eran los que apostaban por una coalición de Gobierno como la que finalmente se dio. PSOE, PAR, Podemos y CHA han completado tres años de legislatura sin apenas fisuras, a pesar de que al inicio del camino nadie daba un duro por este cuatripartito que se ha revelado como toda una sorpresa. Ni el tertuliano más pintado lo incluía entre sus múltiples hipótesis. Sin embargo, avanza con rumbo firme tal y como lo avala la aprobación de tres presupuestos de la comunidad en tiempo y forma.

Apenas queda un año para el final del trayecto y los cuatro socios de gobierno comienzan a hacer balance de daños o de beneficios cosechados desde 2019. Los equipos empiezan también a perfilar las estrategias para salir airosos de un año electoral que se presume intenso. Pero una pregunta retumba en partidos como CHA, PAR y Podemos: ¿Pasará factura haber contribuido a blindar una estabilidad política que se ha consagrado como uno de los grandes activos de la comunidad?

Más allá de conjeturas de parte, de Aragón solo se puede esperar escenarios inesperados. Las elecciones de 2023 serán una coctelera política que tendrá nuevos ingredientes con Aragón Existe como posible guardián de la llave que abre la sede del Pignatelli. O no. Tampoco conviene olvidar que las Cortes de Aragón podrían acoger hasta nueve partidos la próxima legislatura, siempre que repitan los ocho actuales y a ellos se sume Aragón Existe.

Sea como fuere, Aragón puede presumir de haber estrenado otra forma de hacer política y de gobernar. Quizá esta fórmula haya venido para quedarse en un contexto en el que las mayorías ya no son lo que eran, y en el que la atomización de los parlamentos es cada vez mayor debido a la llegada de nuevas formaciones surgidas de la España despoblada.

Los dogmas y la inflexibilidad de la políticos parecen condenados a pasar a mejor vida. El diálogo, la habilidad para entenderse, la mano tendida, la capacidad para hacer concesiones y la visión a medio y largo plazo tendrán premio, sobre todo para el que pilote el proyecto político y lleve el timón. Y también deberían tenerlo quienes lo posibilitan, aunque eso es más complicado.

La experiencia del Gobierno de Pedro Sánchez sirve de ejemplo para ilustrar que la aritmética ya no es lo que era y que toca trabajar para buscar consensos sólidos que permitan aparcar intereses partidistas. Eso sí, las diferencias entre la coalición de PSOE y Podemos con la experiencia vivida en Aragón saltan a la vista. Los escollos que ha tenido que salvar Sánchez son muchos, algunos casi insalvables. Tanto, que nadie descarta que la coalición de gobierno pueda fracasar en su intento de llegar al final de la legislatura. Si lo hace será un milagro, pero si no lo consigue se deberá a que los cimientos no eran sólidos y los egos excesivos.

Aragón no sufre turbulencias. Por ahora. Pero el escenario de 2023 no será el mismo. El que no haya aprendido las lecciones de la nueva política que se vaya poniendo las pilas porque esto ya no es lo que era.