Las hogueras de Torrero y el alcalde

En el programa de fiestas de Torrero te encuentras con el saluda del alcalde… Como vecino de este barrio opino que se lo podría haber ahorrado: no siente nada de lo que ha escrito, se trata de mera fórmula protocolaria… Ya en el primer párrafo dice que disfrutemos, pero con precaución… ¿Qué querrá decir? ¿Que no bebamos? ¿Que no hagamos el burro?

La cosa es todavía más hiriente cuando ya sabemos que el gobierno que preside ha negado la realización de las dos hogueras del barrio (San Antón en Venecia y Solsticio en la Paz). Y todo por aplicar a rajatabla la normativa y por su incapacidad para dialogar… Llevamos encendiendo la hoguera del Solsticio unos 35 años, jamás ha ocurrido nada, ni se ha destrozado o estropeado mobiliario urbano…. Y a pesar de eso, por seguridad (dicen), se prohíbe la hoguera en el parque de la Paz, en el sitio de siempre. Pero es que, además, la responsable de parques y jardines, la concejala Natalia Chueca, pasa del barrio y no quiere recibir a los colectivos vecinales, nos ningunea. El alcalde está al tanto de todo esto, lo explicamos en un pleno municipal… Aunque, cuando tomó la palabra el compañero de Torrero, el alcalde estaba ausente, lo cual es una descortesía inmensa y una total falta de respeto. Las gentes de Torrero no somos turbas descontroladas y destructoras, no vamos irresponsablemente destrozándolo todo. La experiencia de los años demuestra lo que digo. A lo largo del saluda nos invita a celebrar las fiestas a compartir y recuperar las tradiciones, a recuperar nuestras vidas tras la pandemia… ¡Qué majo! Claro, así dicho, se te queda cara de hortaliza. ¿Pero, qué hacemos en las hogueras más que celebrar la alegría de vivir, el encuentro amable del vecindario, el compartir charrada y viandas…? Eso que nos recomienda hacer ya lo hacemos… ¿Qué clase de esquizofrenia es esta que por una parte nos empuja a no perder la tradición y por otra la prohíbe? Está clara la dinámica, propaganda con lo que halagar (el saluda del programa) e imposición autoritaria a la hora de gobernar… Todo lo cual es de una hipocresía intolerable. El alcalde, al dirigirse al vecindario de Torrero aprovecha para vender imagen, aparece la pandemia y lo que hemos sufrido… Es necesario recordar que mientras duró la pandemia el barrio tejió una Red de Apoyo con la solidaridad vecinal que ayudó a muchas personas. Hubo meses y meses con las oficinas municipales cerradas… Ahora, desafiando la frágil memoria de la gente y por puro interés, alude a los estragos de la pandemia… Estragos para unos más que para otros, claro. Las clases humildes llevan padeciendo la adversidad desde siempre, para ellas es imprescindible un buen servicio público (sanidad, educación, vivienda…), justo lo que la derecha pura y dura, la tuya alcalde, pretende cargarse o debilitar para fomentar al sector privado y generar beneficios con las necesidades de los que menos tienen. De vergüenza… Al alcalde le importa el barrio un carajo, no hace tantos días que vino a inaugurar un jardín japonés, en un espacio junto al Canal, en el marco del Bosque de los Zaragozanos (un proyecto de marketing, pura máquina publicitaria diseñada para su beneficio personal y a cuenta del erario público) y no se contó con los colectivos ni con los colegios de Torrero. Ahora, acompañando el saluda con una foto trabajada a conciencia y aunque nada tiene que ver con las fiestas, nos vende ese «gran proyecto medioambiental», el Bosque de los Zaragozanos, que no ha sido informado a los colectivos vecinales y ecologistas, lo cual nos demuestra la nula participación ciudadana en este asunto… y de proyecto colaborativo nada de nada, que no nos mienta por favor. Lo dicho, imagen publicitaria del alcalde a costa de las fiestas… Y si no, echemos un vistazo a los miles de alcorques vacíos, a los parques amarillentos y a los árboles secos, al nulo cuidado de las orillas del Canal (sucio y abandonado) o al olvido del pulmón verde de la ciudad, los Pinares de Venecia... Así que palabrería para la galería, campaña electoral permanente y gobernando gracias a la extrema derecha neo franquista (lo cual no parece afectar en demasía). En definitiva, que con un disfrutar de las fiestas hubiera sido un saluda más que suficiente, todo lo demás desprende un tufo electoralista, de buenismo afectado, de aprovechamiento (ya que paso por aquí, les vendo mi moto)... Los colectivos vecinales de Torrero han solicitado hablar para buscar soluciones a la celebración de las hogueras. Las instituciones han de colaborar con los colectivos sociales y no imponer autoritariamente. La actitud de la concejala, Natalia Checa y también la tuya, alcalde, de dar la callada por respuesta a la solicitud de reunión, no es ni aceptable ni democrática. Alcalde, celebraremos las fiestas, no te quepa duda. Salud.