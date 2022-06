Sin ilusión no hay camino

Hoy es Andalucía, pero antes fue Castilla y León, donde todas las encuestas coinciden en que para que haya un cambio de presidente se necesita algo más que el reproche de la oposición y la nostalgia de lo que fuimos. Dejando a un lado el fenómeno de la ultraderecha, parece que los que van a sacar rédito político el 20 de junio, son el presidente Moreno Bonilla, autoinvestido hombre de Estado con la aquiescencia del electorado y Por Andalucía, con el impulso de Yolanda Díaz. Ella es clave fundamental en el resurgir de la izquierda del PSOE en este primer escalón antes de las autonómicas y municipales. Su entrada en campaña de la mano de Errejón, y esta vez con el apoyo externo de Iglesias prende la posibilidad de la remontada desde ese flanco ideológico, que, al ser la más directa competencia del PSOE andaluz, repercute directamente en su resultado, si uno sube el otro baja.

Siempre ha sido así, en 1996 ganó José María Aznar, Izquierda Unida con Anguita aumentó su número de escaños hasta conseguir su máximo histórico con 21 diputados. Cuando en 2015, Pedro Sánchez bajó a 90 diputados, apareció Podemos y sus 69 escaños. Los vasos comunicantes que realmente transfieren están en el mismo ámbito ideológico. Y al igual que en Castilla y León, el candidato andaluz del Partido Socialista no entusiasma. Su campaña no está funcionando como un revulsivo, y la reunión de presidentes autonómicos socialistas hubiera sido efectiva como reivindicación institucional, pero no hay nada que venda menos que la gestión y más cuando es la de otros territorios.

La seriedad arrastra al aburrimiento, no transmite ilusión. Mientras que una renovada mirada política y comunicativa más positiva y con más conexión emocional agita a las fuerzas del cambio. Les parecerá hiperbólica la comparación de sí mismo con Macron que ha hecho el presidente andaluz, pero él esta empoderado y transmite esa seguridad mientras su líder de la coalición se hace fotos con un salvavidas dentro de una piscina. Se llevará todo ese voto de los ahogados y también de los asustados frente a la campaña de traje de flamenca y abanico de la candidata Olona aderezada por las invectivas de la heredera del fascio italiano. Porque estos sí que le ponen ilusión, pero mezclado a partes iguales con amenazas y un sabor agrio.

El cambio vendrá por la fuerza de Suma, si siguen dándose cuenta de la importancia de la unidad, pero será insuficiente para ganar a la derecha. Será una buena lección para las convocatorias del año próximo, se necesitan buenos resultados en el PSOE y en el resto de la izquierda, en los dos por separado si quieren tener oportunidades de gobierno.