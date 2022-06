Lo importante y lo secundario

Convertir a la hora de votar en próximos comicios en fundamentales asuntos como la ubicación de La Romareda o la celebración o no de los Juegos de invierno en Aragón, es propio de cortos de vista, por decir algo. Hay que ser muy tonto o manipulador para transformar lo que es accesorio en fundamental. Claro que hay puestas muchas miradas para ver cómo las élites de esta ciudad resuelven la cuestión y si verdaderamente se toman decisiones racionales o se favorecen una vez más intereses privados de tipo especulativo. Claro que a nadie le molesta que se financiaran accesos pendientes o instalaciones complementarias en las pistas de esquí aragonesas. En fin, no sé. No soy uno de esos expertos negociadores ni menos aún, un político responsable de la calamitosa negociación. No van a ser ninguna de estas cuestiones las que inclinen el voto hacia una u otra opción. Si así fuera o una de dos, no tenemos ni idea de nuestros auténticos intereses, por no decir que somos gilipollas, o vivimos todos en la opulencia. Lo que estará en cuestión en las próximas elecciones, una vez más, será el modelo de sociedad, la opción por la solidaridad o el individualismo egoísta de los pudientes. Esto se traduce en la defensa o el desmantelamiento de los servicios públicos, de la sanidad, las pensiones, los servicios sociales, la enseñanza o la seguridad. En España quedan muchos problemas por resolver. Por ejemplo, sigue habiendo altas tasas de desigualdad, de pobreza. Sigue habiendo mucha gente que sigue teniendo dificultades para una vida digna, una vivienda digna, un trabajo digno. Habrá que mirar en los programas, y en la trayectoria de cada cual, cuestiones como la violencia de género, defender el sistema democrático, la lucha contra la corrupción (chiringuitos, comisionados fantasma, asesores que sólo cobran, sobresueldos), el apoyo a la Universidad pública, a la ciencia y a la cultura… Intentan confundirnos con cuestiones muy secundarias.