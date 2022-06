Macarena miente

No es una afirmación original, pero no por ello hay que dejar de recordarlo: Vox se ha especializado en prometer durante las campañas electorales cosas que no va a poder cumplir jamás. No es la clásica promesa de «vamos a crear 800.000 puestos de trabajo». No. Vox promete cosas como que va a acabar con el Estado de las autonomías, o que va a cerrar las cadenas de televisión autonómicas (el lunes, Macarena Olona dijo que iba a acabar con Canal Sur, cuando está blindada por el propio estatuto de autonomía andaluz).

Sobre todo, lo que promete Vox, aparte de ser imposible, salvo golpe de Estado e instauración de una dictadura, va siempre en la línea de prohibir, derogar, echar atrás. Vox (y en este caso Olona) saben que hacen promesa que no van a poder cumplir. ¿En qué se diferencian, me preguntarán ustedes, del resto de los políticos? Pues en el calibre de sus mentiras, en la osadía de sus promesas. Vox no tiene programa electoral, solo tiene mantras: «odiamos el feminismo, no nos gustan los gays ni los sindicatos ni los inmigrantes. Nosotros vamos a poner orden en este desmadre libre/liberal». Pero párense a pensar: aunque cambie el signo del gobierno, en este país las personas del mismo sexo se seguirán casando si así lo desean; las mujeres (y los hombres) seguiremos declarándonos feministas y actuando como tal; y Aragón seguirá teniendo un estatuto y una identidad propia, como desde hace cuarenta años. Y por cierto, deberíamos dejar de recordar, cada vez que hablamos de Macarena Olona (o de Martínez Almeida, o de Dolores de Cospedal) que son abogados del Estado, con ese tonito reverente. ¿Qué pasa, que aprobar unas oposiciones difíciles da puntos en el ranking de categoría humana?