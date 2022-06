El líder del Partido Socialista de Cataluña (PSC-PSOE), Salvador Illa, dijo el pasado martes en Zaragoza que las relaciones entre Aragón y Cataluña son muy importantes en muchos ámbitos y abogó por recuperar la senda del «respeto mutuo y la escucha» para mejorar el deterioro de vecindad que ambas comunidades tienen desde hace años y que se está acrecentando con la pugna por la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Ayer, Aragón y Cataluña volvieron a esa senda de desencuentros y sus portavoces no solo no hicieron caso al exministro Illa, sino que acrecentaron las críticas y acusaciones mutuas. Mientras la consellera de Presidencia de la Generalitat catalana, Laura Vilagrà, acusó al Gobierno aragonés de «anticatalanismo», su homóloga aragonesa, la portavoz de la DGA, Mayte Pérez, sin entrar en responder a las acusaciones catalanas, afirmaba que si el proyecto olímpico fracasa «será por la intransigencia de Cataluña, que nunca ha aceptado una candidatura en igualdad». Todo, acrecienta las malas relaciones entre ambos gobiernos.

Y esto es algo que hay que evitar. No hay ninguna duda de que, históricamente, los territorios fronterizos son proclives a rencillas y enfrentamientos de vecinos. Es cierto que en los últimos años, las lecturas históricas que se han hecho desde Cataluña de épocas como la Corona de Aragón, o sus drásticas posturas y enconamientos sobre los bienes religiosos de las iglesias de la franja oriental de Aragón han perjudicado mucho a estas buenas relaciones. También es verdad que en ocasiones, desde el Gobierno de Aragón se ha tenido poco tacto y se ha cargado a veces con vehemencia contra el independentismo que crecía en Cataluña. Pero lo que es evidente es que la postura procatalanista del Comité Olímpico Español, de su presidente, Alejandro Blanco, con la candidatura olímpica, está alimentando un sentimiento anticatalanista que conviene frenar.

Aragón y Cataluña no pueden estar a la greña porque tenemos muchas relaciones comerciales, pero también sociales, en materia de sanidad, por ejemplo, en los territorios fronterizos de igual manera que Cataluña tiene mucho turismo aragonés. Hay un interés mutuo y esto es lo que hay que intentar preservar, por encima de la pugna olímpica. El Gobierno de Aragón hace bien en defender la igualdad en la candidatura, la que ofreció el COE y el presidente español, pero ni el Gobierno catalán ni el aragonés deben errar en el tiro. Cada uno defiende su lícita posición y no caben descalificaciones. Hace falta la cordura que no impone Alejandro Blanco.