Ese político diestro y zurdo (más bien siniestro) que es Aitor Esteban, alias «el cobrador del frac» portavoz en el Congreso del Partido Nacionalista Vasco, quiere aprobar una nueva ley para limitar la inviolabilidad del Rey y fiscalizar sus actividades económicas. No parece que vaya a tener mucho éxito, pero llama la atención la obsesión de los nacionalistas vascos por cuestionar o atacar los símbolos nacionales.

A cambio del permanente doble juego del PNV, de su voto favorable en las Cámaras y, a la vez, de su proceso de «deshispanización», eliminación o laminación, por cualquier medio, de la bandera, la lengua o la cultura española en su territorio, el Gobierno central, lo ocupe quien lo ocupe, les viene premiando desde hace cuarenta años (ochenta, si contamos a la dictadura franquista, que también les benefició) con partidas y presupuestos extraordinarios, obras públicas financiadas por Madrid y un largo etcétera de prebendas y excepciones.

Jugando con semejante ventaja, habiendo recibido históricamente el País Vasco diez veces más de financiación estatal que, pongamos por caso, Aragón, no es de extrañar que disfruten de tan magníficos servicios, autopistas y aeropuertos costeados con dinero de españoles que no disponen de esas oportunidades, y a quienes no se aplica la igualdad ordenada en la Constitución.

Los vascos, sin embarco, con ese supremacismo de que tantos hacen gala, no sólo no son superiores a ningún otro pueblo o comunidad española, sino que, de no haber recibido semejante cascada de ayudas, seguirían por debajo y tal vez siendo aún aquel mismo atrasado clan al que Unamuno, en 1930, criticaba por su incultura y aislamiento.

Culturalmente hablando no han avanzado mucho, siendo la mayoría de sus artistas o escritores muy del montón y viéndose en la necesidad de utilizar el español para obtener difusión. A pesar de la inmersión por decreto, los lectores vascos no leen en euskera, sino en castellano y masivamente compran su entrada para el concierto del año, el de Fito, que no canta en vasco.

El Congreso de los Diputados haría bien elaborando un informe sobre las actividades económicas del PNV, acerca de cómo se ha gastado la morterada recaudada por «el cobrador del frac» a cambio de la compraventa de sus votos. El personal se iba a quedar atónito.