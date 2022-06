Calcular la distancia

Hace unos meses tuve la fortuna de encontrarme con un amigo de la infancia, recordamos aquellos años y, por suerte para mí, me dijo que había un grupo de Facebook en el que habían colgado muchas fotos de las colonias infantiles en las que participé y de las que en la adolescencia y juventud fui monitor: Kasantón. La colonia nos ofrecía a los niños del barrio de Las Fuentes la posibilidad de unas vacaciones en un entorno natural, fuera de una ciudad que en aquel momento no nos ofrecía mucho más allá que algún callejón sin salida y algunos descampados, unos llenos de escombros y otros de restos de cristales en los que jugábamos todo lo que podíamos.

Esas fotos me trajeron a la memoria muchos momentos felices, pero lo que me interesa contarle hoy es que, en esas fotos, todos los que nos retratábamos salíamos completamente pegados unos a otros. No nos importaba estar juntos y no nos preocupaba la distancia física. No era solo que hiciéramos esfuerzo para salir todos en la instantánea, esa cercanía sigue estando presente en las fotos tomadas al descuido.

Curiosamente lo que me ha devuelto este hecho a la memoria es la visión en la carretera de un R4 que contemplé hace unos días como una aparición del pasado, un espejismo de lo que fuimos. En ese coche, al menos 20 centímetros más estrecho que la media de los vehículos actuales, nos metíamos atrás al menos tres y, sin importarnos ningún tipo de limitación normativa o regla de seguridad, hasta cuatro, cinco o más si era necesario.

En los casi cincuenta años que separan esas fotos de la actualidad nuestra sociedad ha vivido un tremendo proceso de individuación, de separación. Nuestra sociedad se ha separado físicamente, nos molesta el contacto físico con los demás. El covid-19 ha acabado de arreglar el asunto proporcionando miedo a este proceso de separación y distanciamiento físico de las personas.

Es verdad que el mundo actual es, al menos formalmente, más confortable y casi sin duda más seguro, al menos en determinados ámbitos de la vida, especialmente aquellas que se pueden protocolizar y medir; pero hemos perdido muchas cosas por el camino. Esa cercanía física iba a juego con el sentimiento de pertenencia a un grupo, a una comunidad que nos ayudaba a formar una identidad personal que en aquel momento se conformaba dentro de unas lindes mucho más amplias que las del territorio de la escasa familia nuclear.

No es la primera vez que digo en estas páginas que me siento rabiosamente liberal, que defiendo a ultranza las libertades individuales y la necesidad que cada persona tenemos de desarrollar nuestro proyecto singular, nuestra personalidad y nuestras capacidades; pero cuando digo esto sé, al mismo tiempo, que cada uno de nosotros no dejamos de ser seres sociales que necesitamos de los otros para nuestro desarrollo personal, que formamos parte de todo tipo de grupos y comunidades humanas, obligadas o voluntarias, en las que se desarrolla el juego de nuestro yo que siempre se combina en un nosotros.

Acabo de venir de unas jornadas sobre servicios sociales organizadas por la comunidad autónoma balear en las que he podido volver a comprobar la fuerza de la comunidad para el desarrollo de las personas. Tuve la ocasión de escuchar de boca de sus responsables técnicos el trabajo de desarrollo comunitario que se está produciendo en Jaén y en Jerez; dos experiencias preciosas que trabajan con la idea de que las comunidades humanas son un sujeto de desarrollo sociopolítico y que tienen una fuerza increíble para generar inclusión y felicidad humana.

En la presentación visual que acompañaba la explicación utilizaron fotos de actividades conjuntas, es verdad que los protagonistas ya no están a esas distancias tan cortas que caracterizaban mi experiencia infantil, pero lo que sé a ciencia cierta es que yo no sería quien soy sin la fuerza de las comunidades que participaron en mi educación, en mi proceso de individuación y de camino a la madurez. Lo que sé es que deberíamos recuperar los valores de la relación comunitaria imprescindibles para abordar algunos de nuestros principales problemas sociales: la soledad, la exclusión, la diversidad, la vejez, la ignorancia social y sé que los que trabajamos en los Servicios Sociales y en otras políticas públicas, deberíamos volver a tener en cuenta esta perspectiva y, desde luego sé que nuestra mirada debería incorporar la perspectiva de este amplio campo de intervención social tan desgraciadamente abandonado.

Creo que nuestra sociedad individualista y narcisista necesita incorporar en su núcleo central la capacidad de calcular de nuevo la distancia social, una que nos acerque y cohesione como comunidades; de lo contrario acabaremos, como ya lo estamos haciendo, atrapados en el aislamiento de nuestras aparentemente confortables vidas.