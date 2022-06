A vueltas con la prohibición

Faltan pocos días para la celebración del Solsticio y nada nuevo bajo el sol. Aquí estamos esperando a que nos den premiso para encender la hoguera… Y a pesar de las reiteradas solicitudes de reunión expresadas en declaraciones a los medios, escritos registrados en el Ayto y en una intervención en Pleno Municipal, Natalia Chueca, no recibe a los colectivos vecinales de Torrero. Pensamos en el “por qué” y las respuestas son variadas: inseguridad, no dar el brazo a torcer, timidez, malos consejos de sus asesores o compañer@s de partido…, ¿por despotismo?

Y es que, la normativa para los lugares verdes consolidados (parques), en su apartado i), prohíbe de una forma genérica hacer fuego, así que cualquiera podría interpretar que una cerilla obedece a esa descripción (o sea, fuego) y un tanque con 100.000 litros de gasolina en llamas, también (exagerando un poco…). Entre estos dos ejemplos hay una infinita posibilidad de potencia de fuego, pero como he indicado antes, en el artículo no se habla de este matiz tan importante. La hoguera que desde hace unos 35 años encendemos es muy modesta, la leña la trae el propio Ayto y la encendemos justo por el lado contrario a la dirección del aire, de esta manera se enciende parcialmente y poco a poco… O sea, con cuidado…

No sé si es de la misma normativa u otra, señalada por bomberos como un mantra insalvable, lo constituye la distancia obligatoria de 15 metros desde el centro del fuego a cualquier mobiliario urbano de alrededor (farolas, bancos, barandillas...). Y tampoco se dice nada de la potencia de fuego… Así que, un cien fuegos que caliente una perola, no podría estar a menos de 15 metros del mobiliario urbano, ya que la norma habla de “fuego” y menos aún en un parque, claro… Y ya puestos y llevándolo al absurdo, todo el mundo sabe que encender un cien fuegos puede quemar un banco de madera a 15 metros o que el calor del fuego de la hoguera puede derretir una farola a esa distancia, como viene ocurriendo desde el primer año… Pues no señor, no ha ocurrido nunca, ¡¡jamás!!

Aparte de todo lo anterior, el citado artículo i) se refiere con claridad a la pertinente autorización. O sea, que los responsables políticos concedan encender la hoguera… Hasta que no ha llegado al Ayto este equipo capitaneado por el alcalde Azcón, los responsables políticos han evaluado las circunstancias que rodean al acto, tanto en materia de seguridad como en la importancia social de la fiesta y han dado siempre su visto bueno, incluidos los de su propio partido ¿¿Alguien entiende esta cerrazón de N. Chueca y Azcón??

Si N. Chueca se dignara a recibir a los colectivos del barrio, hablaríamos de todas las medidas de seguridad que ya tomamos habitualmente (siempre hay preparada una manguera, si sobran brasas se apagan antes de irnos, se controla que las brasas no se diseminen por el parque, etc) y de alguna otra adicional que ella exigiera (extintores, alguna manta ignífuga, etc.). Pero, repito, tendría que recibir a l@s vecin@s. Por otra parte, el volumen de leña es pequeño, el espacio es un lugar rodeado de tierra, ni por asomo las llamas llegan a los árboles más cercanos, nunca el fuego ha llegado a ningún (NINGUNO) banco cercano, ni a las farolas… Ni han sucedido incidentes de ningún tipo, siendo lo más destacables la armonía, la convivencia, la sana diversión, la expresión de alegría y compartir lo que se lleva al parque esa noche mágica. ¿¿Por qué se prohíbe??

Aún se pueden hacer bien las cosas y no adoptar el ninguneo político como respuesta o emplear malas artes. Me explico, se han puesto por dos veces carteles a lo largo y ancho del barrio señalando a N. Chueca como responsable de la prohibición de la hoguera y han sido arrancados por los operarios de la limpieza, ¡¡lo hemos visto!! Han quitado “sólo” esos carteles y han dejado los demás, ¡“Qué casualidad”! Sospechamos que ha habido algún tipo de orden desde arriba… Esto nos parece el colmo, para apaciguar el cabreo, vamos. Así que, trabajadores de la limpieza, no permitáis que os enfrenten a l@s vecin@s y plantaros. Los carteles expresan información y denuncia de una prohibición que el barrio de Torrero debe saber

Por último, hacer constar que esta gente de orden, la derecha extrema que nos gobierna en Zaragoza, tiene un concepto de rebaño para el tema celebraciones… Han de ser dirigidas por ellos y si circulan aires marciales o expresiones confesionales pues mucho mejor, y si hay uniformes y banderas es ya el no va más. En fin…

Solo se vive una vez y queremos hacerlo con alegría, dignidad y libertad.

Salud.