De Aragón, Andalucía y votos

No creo que haya una sola persona, salvo despistados y pasotas habituales, que no sepa que mañana domingo se celebran elecciones autonómicas en Andalucía, una tierra riquísima y de gente magnífica, con la mayoría de la población maltratada en su día por la nobleza y los poderosos. Supongo que, dado el número de andaluces que residen en Aragón, se seguirán desde esta Comunidad con gran interés, como ocurre en toda España.

Las andaluzas son elecciones a su parlamento autonómico, pero han adquirido una relevancia nacional, como indica el hecho de que el primero de los dos debates televisivos lo emitiera en directo la primera cadena de TVE, algo inédito para unos comicios regionales.

Los analistas políticos están señalando que mañana se juega algo más que el gobierno del palacio de San Telmo, sede de la presidencia andaluza en Sevilla, e incluso hay quien las presenta como una especie de ensayo a las futuras elecciones generales, que –si no se adelantan– corresponde celebrarlas en noviembre de 2023.

Las de Andalucía son elecciones muy importantes, no solo porque esta región es la más poblada de España, con algo más de 8.400.000 habitantes (un millón más que Cataluña y dos millones más que la Comunidad de Madrid), sino porque es la que más diputados aporta al Congreso (61 frente a los 48 de Cataluña y los 37 de Madrid). Noten, como he señalado en varias ocasiones, que en España no todos los votos valen lo mismo; un diputado andaluz sale electo –de media, que todavía hay más desigualdades por provincias– con 75.900 votos, mientras que por la circunscripción de Madrid hacen falta 97.000 (divido por número de votantes, no por habitantes, claro).

Esta desproporción en el valor del voto se agiganta en las circunscripciones menos pobladas. Así, en las generales de 1979 el PSOE obtuvo en Aragón 6 diputados con poco más de 215.000 votos, en tanto Vox obtuvo solo 1 por Zaragoza, con algo más de 118.000 en todo Aragón. Es decir, que con algo más de la mitad de votos que el PSOE, Vox obtuvo un resultado de 1 a 6.

Casi todos los sistemas electorales –sí, ya sé que hay de todo en todas partes– han sido ideados y legalizados con trampas y diseñados con perversión para que los resultados finales en escaños reflejen una realidad que no es exactamente la de los votantes. Los casos de Andalucía y de Aragón son flagrantes. En cualquier caso, los andaluces se juegan mucho en las elecciones de mañana y, además, los resultados van a condicionar la política española en los próximos meses. Atentos.