Hasta los huevos

Es mejor estar hartos, que agotados. Los primeros se enfadan de hartazgo. En cambio, el agotamiento apaga el enojo del propio malestar. Un harto está lleno de insatisfacción. Pero si rebosa de gozo, está pletórico de placer. La indigestión es la consecuencia de un exceso con algo que hemos disfrutado.

Ahora bien, el abatimiento es el resultado de nuestra percepción de incapacidad para hacer frente a la vida. La monotonía nos llena de aburrimiento, al hacer lo mismo, aunque sea de no hacer nada. También sufrimos hastío si lo tenemos todo. Nos hartamos de lo mismo y de nosotros mismos. Al fin y al cabo, nos pegamos toda la vida con la misma persona en nuestro cerebro. El diccionario es bipolar con el hartazgo. Una definición que es todo un arte, en función de cómo se harte una persona, ya que se puede estar satisfecho o fastidiado. La contradicción hace que no sepamos si la gente está harta, porque pasan hambre o porque se han atiborrado.

Existen dos especies muy «harctivas»: los hartos y los hartadores. ¡Ríanse de la lucha de clases, ante los zarpazos que dan estos gladiadores del comportamiento! Hay especialistas en el goteo malayo, contra los demás, cuyo único objetivo es conseguir la dimisión por agotamiento de sus presas. Las víctimas, en cambio, son «hartopasivas». Sufren en silencio las hemorroides del hartazgo. Acumulan, hartos, una elevada y variada carga negativa de los electrones emitidos por los «hartistas» de la insistencia. Esas partículas, denominadas «electrovarios» o «electrojones», miden el voltaje de la electrocución psicológica. La resistencia ante el veneno de los que pretenden hartarnos, es un valor. No hay nada que moleste más, a los que buscan sacarnos de nuestras casillas, que el fracaso de su batería sigilosa de ofensas. Si un hartador acaba harto, implosiona en un «Big Bangharto». La paciencia es un arma de resistencia si se utiliza como iniciativa de autoestima, y no como caparazón de autodefensa.

Este comportamiento lo popularizó el paciente Job (de ahí viene lo de «jobrobar», a quien nos quiere fastidiar). Ya saben la historia bíblica. Para valorar la paciencia del santo, Dios le arruina la vida y mata a sus diez hijos. Poca cosa, ya que no le subió el colesterol. Se mosqueó Job, pero (spoiler), al final Jehová le perdona, le devuelve sus riquezas y tiene otros diez hijos (de ahí que viviera hasta los 140 años). La paciencia se enseña y se aprende. Una habilidad transversal e imprescindible en la educación de la vida. El máster «PEDORO» (Pedro Ocón de Oro), ya tarda en llegar a la Universidad.

El control del hartazgo por el poder, equilibra desánimo y activismo. Desalienta a los rebeldes para que esperen un mundo mejor, que llegará tras la muerte si aquí son obedientes. Pero sin que se harten tanto como para que no puedan hartar a los que se aprovechan del esfuerzo ajeno en esta vida y no ven clara la del más allá. Ese poder quiere ganar las elecciones hartando a sus rivales. La abstención es un síntoma de hartazgo ante el descrédito de la política y no una consecuencia de una indigestión por exceso de participación. Con eso juega la derecha andaluza que mañana necesita el desencanto de la izquierda.

Pero también existe el hartazgo preventivo. Si los andaluces votan, hartos de la coalición «voxpular» que se avecina, el felpudo de Olona y Moreno será una base de clavos para el faquir de Feijóo. Nos hartamos de todo, quejándonos, pero nos quejamos menos hartándonos, cambiando comportamientos. Nos hartamos de calor, pero contaminamos hartos del cambio climático. La cuestión es hartarse y hartar al vecino con nuestros lamentos.

Necesitamos soluciones realistas. ¿Hace calor? Si en invierno se echa sal a las calles, ahora lancemos cubitos por las aceras. Hartos de que el «fair play» olímpico sea un «far play» de todos. Estamos hartos de los precios altos, pero nos revolvemos poco para que nos suban el sueldo. No todo lo puede hacer el gobierno con el salario mínimo. La «hartoscopia» es imprescindible para diagnosticar y tratar el problema del hartazgo social.

Yo tengo un remedio infalible. Voy a un supermercado de los que no tienen cartel separador de clientes en las cajas, y siempre compro huevos. A la hora de depositar la cesta, los coloco al final. En ese momento llega mi acción radical de hartazgo revolucionario. Espero con ansiedad, salivando, que me pregunten para contabilizar la compra: señor, ¿hasta dónde? Entonces, con firmeza y seguridad, pongo gesto serio y digo: ¡«Hasta los huevos»!