¿Anticatalanismo? No, gracias

Decía estos días Terry Gilliam (miembro del grupo humorístico Monty Python), al recibir el premio Luis Buñuel en una gala celebrada en el Teatro Olimpia de Huesca, que «(…) hay gente que dedica su vida a estar ofendida (…)». Y con esas pocas palabras, sabias por otro lado, podría resumirse a la perfección la actitud que por activa y por pasiva se encargan en trascender determinados dirigentes del Gobierno de Cataluña en lo relativo a la candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, o lo que quede de ella.

Las últimas declaraciones de la señora Vilagrà, acusando al Gobierno de Aragón de fomentar y apalancarse en un anticatalanismo para llegar a un punto de no retorno en cualquier posibilidad de avance resulta sorprendente y a la vez ofensivo, máxime si consideramos de dónde vienen, auténticos doctores y verdaderos expertos en explotar y exprimir el sentimiento de agravio y de maltrato en beneficio única y exclusivamente propio, a costa eso si del detrimento del prójimo.

Intuyo que el problema que ahora apremia, insalvable por otro lado, es que esos locos e insolidarios aragoneses exigen que se cumpla simple y llanamente lo que el presidente del Gobierno y el presidente del Comité Olímpico Español prometieron a este territorio y a sus gentes. Y que lo repitieron por activa y por pasiva; hasta tal punto que Aragón y sus gentes, nos ilusionamos y nos lo creímos.

Esos locos e irracionales aragoneses a los que hasta la fecha se les podía obligar a transigir con todo, pero que de un tiempo a esta parte (décadas) se han creído que su presente y su futuro les pertenece (también el pasado pese a que algunos lo quieran manosear), y que como miembros de una comunidad política llamada España tenemos exactamente los mismos derechos que cualquiera de sus otros miembros. Alguno más incluso me atrevería a decir y a exigir si consideramos la deuda histórica que con él mismo tienen otros territorios que se vieron notablemente beneficiados como consecuencia del fomento de una inmigración infame a la que sometieron a sus gentes.

¡Que descaró! ¡Que vergüenza! ¡Como se atreven! Pretender, osar exigir la participación en condiciones de igualdad en el proyecto; y todo ello cuando precisamente teníamos claras y previamente identificadas aquellas áreas, que por carencias propias o poco interés, no interesaba realizarlas. ¡Viva el olimpismo!

Y desde esa superioridad moral nos hemos permitido, con la debida aquiescencia de quien tenía la capacidad de liderazgo (seguimos sin noticias de Gurb), manejar los tiempos a la perfección de la parodia de negociación, también el discurso y el relato pues hasta para eso los grandes altavoces se encargan de silenciar y de activar el estado actual del proceso en función de las necesidades de parte; incluso nos permitimos instar al Ministro de Cultura y Deportes para que sume esfuerzos en pro de una candidatura en solitario, pues recordemos que en la conjunta una de las dos únicas partes no estaba de acuerdo; al fin y al cabo la responsabilidad (que no la culpa, pues no hablamos en términos de fe) solo será achacable a quien en pro de un desmedido egoísmo pretendió hacer valer su principal y más maravilloso activo, verdadera y herencia para generaciones futuras.

No es anticatalanismo; en absoluto. Son múltiples los vínculos que nos unen. Es dignidad para un territorio y para sus gentes. Es exigir lo que como colectivo social consideramos que nos pertenece, sin contentarnos con los descartes ajenos.