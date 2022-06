Divinas palabras

El precio de hablar (y por supuesto escribir) es el de incurrir en generalizaciones no siempre excusables. La generalización, es la cara y el revés de tópicos, prejuicios, refranes y máximas de toda índole que se pueda imaginar. En ellos refieren grandes o pequeñas verdades a costa de sacrificar la excepción y los matices. No es de extrañar que sabios de todos los tiempos y lugares hayan recomendado el silencio como la mejor de las recetas para evitar daños y errores. No obstante, no es posible vivir sin expresarse, bien sea a través de la palabra o por el medio que mejor se adapte a lo que cada uno es o desea: la literatura, la pintura, la música, las artes en definitiva.

A menudo los adultos consideramos un gran logro la progresiva adquisición del lenguaje por parte de los niños. El aprender a hablar de los pequeños es motivo de orgullo y casi siempre también de risas, por las divertidas ocurrencias y conquistas a las que hemos ido asistiendo. Recuerdo que de niña Clara siempre decía que fulanito o menganita «tenía verdad» en lugar de decir que «tenía razón»; imagino que, de manera inconsciente, identificaba ya que para nosotros la verdad está en la razón, o al menos parte de ella. Siempre me ha resultado curiosa la idea de que sin género de dudas se asuma que una de las principales funciones de los padres lo constituya el enseñar a hablar a los hijos y que, en cambio, nunca se mencione el enseñarles a callar. En mi caso –disculpen lo personal de las referencias– cuando mis hijos eran pequeños no era nada raro que me oyesen decirles algo así como: «Todos acabamos aprendiendo a hablar, es cierto que unos mejor que otros, pero no tiene demasiado mérito, incluso aquellos que no tienen la suerte de poder hacerlo acaban logrando comunicarse. Sin embargo, aprender a callar, aprender a callar a tiempo es cosa de unos pocos, los inteligentes». Al margen de ello, al margen del papel a veces arbitral y a veces balsámico de los silencios, dependemos de las palabras, dicho de otro modo, somos si nos comunicamos. Seguro que recuerdan la película argentina El secreto de sus ojos, dirigida por Juan José Campanella, protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil y ganadora del Óscar a la mejor película extranjera de 2010. Una película inolvidable por lo magnética y turbadora. El conocimiento que de la condición humana se destila en ella asusta. Supongo que algo tendrá que ver el hecho de que Eduardo Sacheri, autor de la novela en que se basa la película, fuese coguionista del film. Pues bien, sin desvelar el desenlace de la historia por si alguno de ustedes no la han visto solo diré, sin mencionar a quién concierne, que en ella parte de un castigo consiste en no dirigir ni una sola palabra a alguien durante 25 años de cautiverio. La única súplica del preso en cuestión es que alguien pida a su carcelero que «aunque sea le hable». Ya casi nadie aspiramos a la sinceridad, convertida hoy en un acto casi heroico. Según pasa el tiempo nos vamos conformado cada vez más con la palabra desnuda de atributos. Que se lo digan si no a muchos de nuestros mayores, que al vivir sin las palabras de otros su soledad se convierte en aislamiento.