Sin igualdad no hay meritocracia

Qué prefiere que se le valore y se le reconozca el esfuerzo al realizar un trabajo, unos estudios, una competición deportiva o que pasen por encima de sus habilidades, su conocimiento y su esfuerzo y se dé el mejor empleo al hijo de papá, al sobrino del ilustre profesor o a la hija del organizador de la competición, hábilmente preparada para que llegue la primera?

Me atrevo a asegurar que el 99% dirá que aquel que posee los méritos objetivos de capacidad y esfuerzo reciba la recompensa. Si una sociedad se organiza de acuerdo con los méritos de las personas y no con los privilegios, habrá movilidad social y gente de los de abajo, si se lo merecen, subirán en la escala social y gente de los de arriba descenderán si no son lo suficientemente buenos y capaces y esforzados. Parece que una sociedad así es más justa y seguramente alcanza los mejores resultados en su desempeño.

En el caso americano se ha vendido la imagen, y se lo creen, de que uno que se esfuerza y pelea alcanza los mayores hitos. Se nos ha vendido que es una sociedad meritocrática. Hay infinidad de estudios que señalan todo lo contrario, pero en el subconsciente (o inconsciente) de la gente permanece la idea de la sociedad de las oportunidades y de la recompensa al esfuerzo y al trabajo. Forma parte de la ideología americana. En el caso español no tenemos esa idea de que estamos en una sociedad que ofrece oportunidades y que están ahí disponibles para aquellos que luchan y las buscan. Al revés está presente la idea de los enchufes, de las influencias, de los padrinos. Aunque todavía hay algo de eso, la diversidad del tejido productivo, el aumento de las cualificaciones profesionales, la democratización de muchas profesiones, el acceso a la función pública, el ensanchamiento de la clase media con unos valores de progreso material, profesional y cultural, ha democratizado por lo menos parcialmente el funcionamiento del mercado laboral y ha aumentado la movilidad social. Sin embargo, todavía quedan muchas barreras que la dificultan. Para empezar de sobras conocido que no todas las clases sociales en España acceden a la universidad en la misma proporción. Lo que los jóvenes estudian y cómo lo estudian en la etapa preuniversitaria está sin duda muy influenciado por los padres, por la familia. Es natural que los padres se preocupen por la educación, la formación y el progreso de los hijos. Es casi la esencia de la labor paterna. Es más, se dice que la formación de un crío comienza 25 años antes de nacer. No sé si está claro lo que digo.

El CIS ha hecho muchas encuestas sobre movilidad social. Desde los gobiernos de Rodríguez Zapatero, el responsable de las 7 plagas de Egipto, los microdatos de las encuestas están disponibles para quien quiera usarlos simplemente con un sencillo registro previo. Los datos del CIS cuando se cruzan variables señalan que la clase más baja accede a los empleos a través de los conocidos. No tienen capital humano suficiente que ofrecer y no se presentan a oposiciones o envían currículos con sustancia. Por otra parte, cuanto más pesan los privilegios de clase, menos incentivos se dan entre las clases bajas para prepararse por las mayores dificultades en traducir su dedicación en oportunidades. Las clases más altas también echan mano de los familiares y conocidos, pero de muy distinta manera. Estas van directamente a los núcleos de poder, altos funcionarios y grandes empresas. Curiosamente, son las clases altas las que suelen llenarse la boca de la palabra esfuerzo mientras se aprovechan de sus relaciones. Son las clases medias que disponen de un cierto capital humano, que se lo tienen que trabajar, las que más apelan realmente al esfuerzo y donde en mayor proporción se produce la movilidad social.

La izquierda retórica la que más denuncia la falsa meritocracia, es una muestra del poder y el peso de ciertas prebendas en algunos casos muy sonados. Por ejemplo, Lilith Vestringe, les suena el apellido, la llevan a estudiar a una universidad de París (las de aquí no deben de ser bastante buenas), recién graduada entra a trabajar en Bruselas de asesora de no sé qué, y la nombran Secretaria de Organización de Podemos en un visto y no visto, y se pone a criticar la meritocracia, ella. Una cosa es el apoyo familiar y otra las influencias. Desde sus cómodos estatus no perciben la realidad y así es difícil transformarla.

Conseguir que todos partan de las mismas condiciones para valorar el esfuerzo y no la suerte ni la posición social es una tarea compleja de las políticas públicas progresistas y ahí, los avances son muy insuficientes. Los responsables políticos olvidan en muchas ocasiones temas cruciales. Por ejemplo, la noticia de estos días era que la bajada de la natalidad iba a reducir notablemente más la caída de alumnado en los centros públicos que en los privados. ¿Se han preguntado políticos y gestores públicos y sindicatos el por qué? Me cuesta encontrar en la agenda política de algunos partidos progresistas las políticas contra la segregación escolar y los colegios gueto, las políticas pre-distributivas que aumenten las posibilidades de las clases más bajas, que las aproximen a las mismas condiciones de partida, para desarrollar sus estudios y sus oportunidades laborales. Pero bueno, siempre encontraremos a los Borbones para maquillar de progresismo las agendas políticas. Que chollo. Y que irresponsabilidades.

