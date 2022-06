Hacia un mercado laboral más estable

Los sobresaltos que ha sufrido la economía en los últimos años no es la mejor base sobre la que cimentar un mercado laboral dinámico y estable. La crisis de 2008, la pandemia y ahora la guerra de Ucrania y la espiral inflacionista que recorre toda Europa son amenazas contra la estabilidad, no solo para el sistema sino también para el mercado de trabajo. Sin embargo, la última reforma impulsada por el Gobierno y los agentes sociales se ha abierto paso entre tantas turbulencias y ha logrado inyectar cierto optimismo. La contratación indefinida ha escalado hasta superar el 40% desde que entró en vigor la norma, hace ahora casi tres meses. En el caso de Aragón, se ha pasado de un 10% de empleo fijo a superar el 44%, por lo que no se han cumplido los pronósticos de los agoreros que anticipaban una caída del empleo como efecto más inmediato. Todo lo contrario. La ocupación no deja de crecer y el paro retrocede hasta niveles desconocidos desde el año 2008.

Sin embargo, todavía es pronto para llegar a conclusiones definitivas, ya que para analizar las tendencias del mercado laboral es necesario que pase un tiempo y ver cómo cuaja la nueva norma. Además, la proximidad de la temporada estival ha contribuido a impulsar la actividad gracias al aumento del consumo de los hogares tras varios años de incremento del ahorro. La reforma laboral, no obstante, es una base sobre la que diseñar un mercado de trabajo que exigirá nuevos retoques.