El talento de la moda aragonesa exige más apoyo

La moda aragonesa ha dado esta semana el salto a la pasarela, un escaparate en el que se puede comprobar el talento de sus diseñadores y su potencial para conquistar público y mercados. No se trata de una empresa sencilla por la dificultad que supone posicionar el producto a nivel global en un sector cada vez más exigente y competitivo. Sin embargo, la Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón (FITCA) se ha propuesto comenzar a recorrer el camino y, una muestra de ello, fue la conferencia celebrada este viernes en la que se incidió en la necesidad de dar un impulso en dos vectores fundamentales: una mayor digitalización y la apuesta por ofrecer más valor añadido. Existe, no obstante, otro factor que se convierte en la piedra angular del futuro de la moda de Aragón, que no es otro que la formación.

El XVII Certamen de Jóvenes Diseñadores ha sido una buena prueba de que, aunque queda mucho por hacer, existe materia prima para sacar la cabeza en los mercados. La ganadora en esta ocasión ha sido Irene Bielsa, que estuvo acompañada en la final por Silvia Gil, Nieves Casaus, Marta Aguirre, Alba Navarro y Sara Bailac. Las marcas aragonesas tampoco han pasado desapercibidas durante esta nueva edición de la Aragón Fashion Week, que ha demostrado que el talento de la tierra hay que cuidarlo, mimarlo, apoyarlo a través de más recursos y formación y ofrecerle nuevas herramientas para dar el salto al exterior.