Blindar la sanidad pública

Uno de los sistemas de protección social que más nos hace iguales es sin duda el sistema sanitario. Cualquiera que haya viajado un poquito sabe que eso de ir a un hospital y que la primera pregunta sea ¿qué le pasa? y no ¿con qué tarjeta va a pagar?, no es desde luego la norma general. El tener conciencia de que el sistema público nos asegura el mejor tratamiento aunque nunca lo podamos pagar, es disfrutar de un derecho conquistado por las últimas generaciones y con un ministro socialista llamado Ernest Lluch. Durante décadas los científicos sociales mantenían unánimemente que el sistema sanitario público estaba blindado en España. La razón que se alegaba era que era una cuestión clave en el «mercado electoral» y que si algún partido se atrevía a intentar desmantelarlo se hundiría porque nadie tira piedras a su propio tejado y el electorado lo abandonaría. Pues nos equivocamos. Resulta que hay opciones políticas que cuando gobiernan, hacen todo lo posible por desmantelar, deteriorar, disminuir y desprestigiar la atención primaria, y también la hospitalaria, pasando dinero público a la privada. La gente que puede se ve tentada de firmar pólizas de seguro porque está perdiendo la confianza en lo público. Y sin embargo, al menos por ahora, esas opciones políticas no solo no se hunden sino que están optimistas por su futuro electoral. Cuando gracias al trabajo de los periodistas parlamentarios oigo o leo las intervenciones de la portavoz de la derecha preguntando por las listas de espera o el transporte sanitario en Aragón no sé si partirme de risa o cabrearme. Casi siempre me cabreo por su ejercicio de cinismo, por su transformismo y oportunismo ejercidos sin ninguna vergüenza. El Presidente Sánchez anuncia una Ley para blindar la cohesión, equidad y universalidad del Sistema Nacional de Salud y un plan de salud bucodental con 44 millones de euros. Eso sí es hacer política en beneficio de todos, especialmente de los más humildes.