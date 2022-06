En una de esas entrevistas de corte más personal, Juan Manuel Moreno, reciente ganador de las elecciones andaluzas, comentaba que en su despacho solo tiene dos fotografías de líderes políticos: una de Adolfo Suárez y otra de Manuel Clavero Arévalo. ¿Recuerdan quién fue este último? En los años setenta, Clavero ejerció como líder de Unión de Centro Democrático en Andalucía y ministro de Cultura en el Gobierno de Suárez. Antes, a la muerte de Franco, había fundado sus propias siglas, el Partido Social Liberal Andaluz, que en 1976 se integraría en la operación suarista.

Clavero tenía una destacada formación intelectual como catedrático de Derecho Administrativo. En cambio, Moreno Bonilla, su confeso admirador, ni siquiera es universitario, lo que no le ha impedido llegar a presidir y revalidar el gobierno andaluz (hoy en día, el votante no valora títulos académicos). Llama poderosamente la atención el hecho de que entre las fotos de Juanma Moreno no hubiese una de José María Aznar, o alguna más vieja de Manuel Fraga Iribarne. En el despacho de Alberto Núñez Feijóo, el señorito de Juanma, tampoco hay retratos de la vieja guardia del PP. Como mucho, Feijóo guardaría alguna afinidad con Mariano Rajoy, hombre templado y más de centro que de la derechona. Las nuevas generaciones de políticos conservadores parecen inspirarse más bien en el centrismo suarista que en la derecha pura y dura de Fraga. Muy concretamente estos dos nuevos valores del PP, Núñez Feijóo y Moreno Bonilla, comparten una misma o muy parecida línea ideológica, que comienza a darles buenos resultados.

Si no, a las pruebas remito. El hecho, en apariencia incontestable, de que los votos de Ciudadanos hayan ido a parar al saco del PP andaluz demuestra que el candidato conservador, dejándose ver y votar en clave de cercanía y normalidad, no era tan severo, extremista, radical, ni siquiera rancio o clasista como anteriores compañeros suyos. Profesional de la política —como tantos otros, y de todos los partidos, hoy en día—, Moreno Bonilla no ha fichado ni trabajado en otra cosa que en los deberes que le ha ido asignando el partido. Con los que ha cumplido, ciertamente, aportando un plus de ideología centrista inspirada en aquel Clavero Arévalo que creyó en la España de las Autonomías y en una Andalucía autonomista.