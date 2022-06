El fracaso de los políticos

Es triste escribir este artículo, es triste por lo que representa la pérdida de esta oportunidad que nos ilusionaba a casi todos. Este sentimiento que yo como alcalde del PP puedo expresar sin ambages, es compartido por todos los alcaldes y presidentes comarcales de los valles pirenaicos, otra cosa es que ellos por ética o por estética, puedan ser tan claros públicamente, pero en la intimidad ponen de manifiesto que son los políticos responsables de llevar a buen puerto este proyecto los que han fracasado.

Hoy el Sr. Lambán, aparece como víctima del independentismo y del interés de Pedro Sánchez, pero todos en Aragón sabemos cual es el interés de los socios de Lambán por acoger en nuestro Pirineo unos JJOO, NINGUNO.

El Sr. Lambán, no pecó de ingenuo creyendo sin mas al Sr. Sánchez cuando le garantizó una candidatura de equilibrio y en igualdad, pues todos somos conscientes que el Sr. Lambán no es precisamente un Sanchista, aunque luego sea incapaz de echarle un pulso de verdad, su «modus operandi» es aparecer muy publicitadamente como sector crítico, cuando Sánchez hace de las suyas, o sea muy a menudo, para luego plegarse ante lo que manda el Sr. Sánchez, manteniendo la disciplina de partido, esta posición, eso sí, mucho menos pública y notoria.

Por lo tanto el Sr. Lambán, que ingenuo no es, vio la jugada, yo hago como que me creo lo que dice Sánchez, mando a unos representantes de Aragón al comité técnico, que precisamente no son expertos en nieve, y mantengo públicamente una posición de gran interés en el proyecto olímpico, pero internamente no hago bien los deberes durante los meses de trabajo del Comité, y así mis socios, conscientes de ello, no me molestan.

La cosa parece que no le ha ido mal al Sr. Lambán. Puede presumir ante los aragoneses de haber luchado contra el trágala independentista como firme defensor de los intereses de Aragón, pero no se responsabiliza del «sí» de su comité técnico a la propuesta del COE, ellos Sr. Lambán, no hubieran dicho que sí, sin el beneplácito político, es impensable que fuera así; ustedes dicen que solo tenían una consigna, no levantarse de la mesa de negociación, pero eso no significa que tuvieran que decir amén.

Cuando la sociedad aragonesa, es consciente de la propuesta que deja fuera al valle de Benasque y al Valle de Tena, usted enarbola la bandera de Aragón para su defensa y nos arrastra a todos los representantes de los valles pirenaicos a secundarle en su defensa, y hemos estado allí Sr. Lambán y hemos creído en que había una oportunidad para nuestro territorio, pero nos ha fallado. No voy a decir que haya antepuesto sus intereses electorales a una buena negociación, pero ha sobreactuado y no ha sido práctico y aunque puede que más responsable que usted del fracaso olímpico lo sea el Sr. Sánchez, que ya no tiene ascendente sobre el Sr. Pere Aragonès, el resultado es el mismo, nuestra tierra va a verse privada de unas infraestructuras muy necesarias que el Gobierno de Aragón no puede asumir presupuestariamente y en su caso tampoco políticamente, pues tiene unos socios que en este tema lo atan corto.

Si hubiera habido un buen trabajo de la delegación aragonesa, la última propuesta que presentaron al COE, hubiera sido la primera que el comité debería haber tenido encima de la mesa por parte Aragón y no la última. No se puede ir a remolque ni dar lugar a la improvisación en un tema tan importante como este.

Ahora solo queda trabajar en una nueva candidatura conjunta del Pirineo, en la que se piense más en los valles pirenaicos, dejando a un lado partidismos y personalismos y en una última reunión: la del cese o la dimisión del responsable político del Gobierno de Aragón.

*Alcalde de Sallent de Gállego