El ciudadano y la administración

¿Han intentado pedir cita previa en alguna administración? La verdad que es de vergüenza. Operador jurídico con conocimientos de la administración. Acudes al registro civil, coges ticket, tienes tres por delante; tras cuarenta y cinco minutos me atienden. ¿Oiga ha pedido usted cita previa? No señor, he cogido numero hace cuarenta y cinco minutos. Pues tome, esta es la página web para solicitar cita previa. Entras en citas y nunca hay disponibles. Muy normal todo en este país. Si este señor se le incoa un procedimiento sancionador y lo envían una semana suspendido de empleo y sueldo a su casa, ¿lo volvería hacer?

Extranjería, cita previa, nunca hay citas, prohibido acudir presencialmente. Repetimos, muy normal todo.

Oigan, pero nadie hace nada, es normal que la administración, ese monstruo altamente deficiente que mantenemos con una altísima carga impositiva, nadie ponga el grito en el cielo y la gente haga bien su trabajo para facilitar la vida al ciudadano. Tenemos una administración publica sobredimensionada, y necesitaríamos un régimen disciplinario más eficaz para poder cambiar estas cosas, que lo único que haces es que la gente no tenga acceso a realizar trámites simples que se convierten en imposibles. ¿No hay nadie que sepa gestionar eficazmente y decir que esto hay que cambiarlo? Que no funciona. ¿No existe algún organismo que fiscaliza este tipo de actuaciones? ¿De verdad todo vale?

Otra de las preguntas que me hago: ¿los teléfonos funcionan?

Y por no hablar las personas que no pueden acudir por la mañana, que por la tarde no se puede trabajar y dar servicio, que va en contra de cientos de normativas de prevención y me puede dar ciática o algo peor, estrés.

Las cosas que no funcionan están para cambiarlas, y esto de la obligatoriedad de las citas previas es una lacra que tenemos que solucionar. Y que nadie se me ofenda, que no debemos olvidar que es para el beneficio del ciudadano, y sobre todo de personas que no tengan fácil el acceso, aunque para ello haya que hacer bien su trabajo, ser profesional, algo muy normal en este país también.