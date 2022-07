Piratas de la luz

Se ha puesto en marcha el mecanismo para topar el precio del gas para la producción de electricidad tras una demora importante por parte de la UE. La primera semana los resultados fueron menores de lo esperado, con bajadas del 5%. Por ello, diferentes medios de comunicación, que reciben jugosos ingresos publicitarios procedentes del oligopolio eléctrico, procedieron a criticar la medida y a calificarla de fracaso.

Es verdad que se esperaba más, pero también es verdad que la medida se implantó justo durante la ola de calor y claro, ahí había varios factores que perjudicaban. El primero, se incrementó mucho el consumo con los aires acondicionados funcionando a todo trapo. El segundo es que durante las olas de calor suele haber poco viento y los molinos no están a tope, por lo que hay que gastar más en gas. El tercero tiene que ver con la solar. Aunque parezca contraintuitivo, la energía solar produce más con temperaturas más bajas, es decir la ola de calor también redujo la producción solar. Y el cuarto factor se encuentra en la hidráulica. Al ver que el nuevo mecanismo iba a reducir los ingresos que las eléctricas obtenían por turbinar agua de embalses, estas, decidieron turbinar toda la que pudieran antes de que entrara en marcha el nuevo mecanismo. Así vaciaron los embalses (no es la primera vez) y cuando entró en marcha el tope del gas, ¡oh sorpresa!, no quedaba agua que turbinar. Afortunadamente el oligopolio eléctrico no tiene control sobre el clima y una vez pasada la ola de calor, los datos son aplastantes. A las 17.00 del 25 de junio la electricidad costaba en España 66,47 euros/MW, en Alemania se alcanzaban los 269 euros y en Italia los 290 euros. Es verdad que el día 27 a esa misma hora en España costaba 132 euros, pero es que en Reino Unido llegaba a los 238 euros y en Francia a los 337 euros. Cabe pensar que los datos van a mejorar aún más cuando los embalses esquilmados se vayan recargando y conforme los contratos anuales vayan renovándose.

A las eléctricas, que tuvieron récord de beneficios en 2021, no les gusta el nuevo mecanismo. Es lógico, son las mismas que han tenido tratos con el comisario Villarejo y sus tejemanejes, y a las que la Fiscalía acusa de manipular precios en 2013 pidiendo cárcel para cuatro directivos, además de 83 millones de multa. Qué razón tenía la Ronda de Boltaña cuando cantaba «no solo en los cuentos siguen existiendo piratas».