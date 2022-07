Realpolitik, por favor

Realpolitik. Ese término, que en España podría traducirse como «pragmatismo», se aplica a las decisiones políticas que no tienen tanto en cuenta la ideología, la ética o la moral, sino factores como las circunstancias y el interés mayor. Este término define la política oportunista, pragmática y de supervivencia que ha aplicado Pedro Sánchez desde que llegó al Gobierno. Y algunos de sus logros han sido interesantes, sobre todo en materia de protección social y de mejora de los derechos de los trabajadores. Curiosamente, ese mismo pragmatismo le ha granjeado un odio feroz de parte de la opinión pública. Y eso que, si somos objetivos, los datos del paro son muy buenos; tenemos una inflación terrible pero menor que Francia, sin ir más lejos; la afiliación a la Seguridad Social, con lo que eso supone para la hucha de las pensiones, bate récords. Hay temas en los que se está haciendo muy bien, pero Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno cada vez caen peor. Y hoy en día, para desgracia del país, la gente vota según le cae el político, no según unos intereses objetivos. Véase el éxito de Isabel Díaz Ayuso, de cuyo nefasto legado serán conscientes los madrileños a no mucho tardar, pero que es muy simpática, por lo visto. Y luego están los socios de gobierno de Sánchez: las Belarra, Montero, Garzón, que no se enteran de dónde están. A estos les lanzaría una pregunta: ¿Qué prefieren, sus principios desde la irrelevancia, o los logros políticos desde dentro de un Gobierno? Porque todo no se puede tener. Si tanto conflicto tienen, yo les recomiendo la dimisión, en vez de la voladura desde dentro de una estructura que les permite legislar en favor de sus votantes.