Hablaron los expertos

A golpes de «palabra de experto, te alabamos señor», va el mundo. Y desde esa indiscutible premisa trabajan los responsables dirigentes internacionales que desgobiernan en cada uno de sus pequeños reinos de taifas. Claro está, cuando quieren. Ahora que las cifras de contagio vuelven a ser noticia estos días por registrar índices lo nunca vistos en esta época estival, el doble de ingresos por covid que hace un año; ahora que la séptima ola no remite, y que nuestro ritmo actual de hospitalización multiplica al de Francia, Italia o Alemania, los expertos ya hablan de vuelta a las mascarillas, y de más banderillas para todo el mundo. Curiosamente, España, el país con mayor índice de vacunación en toda Europa, hasta cuatro pistoletazos los mayores de 60, y ahí vamos, peor que nadie. Anecdótico que los mencionados vecinos, países de escasa vacunación y de no uso de mascarillas, estén en otra dimensión, jugando en primera. ¿Por qué entonces hacer caso a nuestros expertos y no a los de al lado? Que viva la campaña de vacunación a pleno rendimiento. Olé. España va bien, ya lo vemos. ¿Y por qué tirar de expertos de semejante pelaje para casos como el de la spanish pandemia, y para otros, como la decisión a nivel europeo de considerar el gas y la energía nuclear como verdes, saltarnos los informes de los sabios sin despeinarnos? Ahí que pasa, ¿que los expertos no pintan nada? Cuando conviene a los Estados, sí, ¿no es cierto? Hagan su pequeña reflexión, cuestionen las decisiones de sus mandatarios, no se crean todo lo que nos quieren vender en pro de la salud pública, del bien común, y atrévanse a poner en cuarentena lo que nuestros políticos pretenden hacer con nuestros destinos. Confíen y escuchen a su experto interior.