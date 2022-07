El cazador de autobuses

La selva de hormigón y metal era atacada por un gran sol sin piedad. El cielo era naranja y el aire estaba impregnado de azufre. Por la calle, una motocicleta huía pitando de un automóvil que la perseguía con malas intenciones.

Mientras tanto, un cazador de autobuses –su cuerpo de metal brillaba como si fuera de plata– se abría paso entre la jungla de asfalto cortando con su gran machete los semáforos y las señales de tráfico que dificultaban su caminar. Guardó su machete al llegar a la avenida y sus poderosos brazos empuñaron su reluciente arma de caza, un fusil solar de gran potencia: la mejor arma para cazar autobuses.

Al doblar la esquina, el cazador vio un autobús y se tumbó con celeridad en el suelo, cubriéndose tras unos cubos de basura. Apuntó a la cabeza del autobús, a la cabina donde años atrás se sentaban los hombres y las mujeres para conducirlos (ahora el volante se movía solo).

El cazador disparó fríamente, certeramente, y la cabeza del autobús explotó en mil pedazos; la sangre en forma de llamas brotó, las ruedas dejaron de girar… El cazador se incorporó como un resorte, con una chirriante agilidad, y se acercó con precaución a su presa; el autobús, desde luego, estaba muerto, ya no se movía ni un milímetro, pero por un momento el cazador creyó ver un elefante abatido en vez del cadáver del autobús.

No obstante, fue solo un instante, fue solamente una absurda visión: ya no quedaban elefantes, lamentablemente. Sin embargo, el cazador metálico añoraba los elefantes, los tigres y los leones..., aunque ya no hubiera ningún animal sobre la faz de la Tierra, aunque ya no hubiera humanos; sí, sobre la Tierra ya solamente quedaban máquinas.

Sin pensar demasiado en ello, el cazador abandonó a su presa –ya se la comerían los aviones– y prosiguió su camino en busca de algún otro autobús.