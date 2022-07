Aquí siempre se ha hecho así

Os juro que no nos reunimos en la clandestinidad. Todo a la luz del día. Sí que confieso que cuando pasan estos encuentros miro de reojo por si alrededor asoma algún conocido cabestro. No te vayan a pillar en algún renuncio y la liemos. Y ya se sabe. Si te tienen en el punto de mira, «¡dientes, dientes!» que decía esa que no es la más grande.

Los neorrurales, cuando hablamos de los rurales a secas, nos entretenemos en el juego de buscar coincidencias en nuestras experiencias. Es como si quisiéramos redactar una tesis y fuera necesario construir una teoría absoluta e irrevocable. Alivia que a todos nos pasen los mismos males. Es una forma de arroparnos en el abrazo ante el frío que, en ocasiones, nos han hecho pasar. Hace poco, uno de estos forasteros aliados, me contaba una anécdota que le había pasado con un paisano. Al reclamarle en un careo unos documentos legales que certificasen la propiedad de unas tierras que se empecinaba en declarar como propias, este le espetó una de esas frases que todos aquellos que hemos aterrizado en un pueblo hemos tenido que escuchar tarde o temprano. «Aquí las cosas siempre se han hecho así». Si esta sentencia te ha taladrado alguna vez el tímpano, ya te puedes dar por jorobado. ¿Cómo puedes demostrar lo contrario, tú, pequeño saltamontes, que acabas de llegar? Es un arma de destrucción masiva que utilizan por estos condominios cuando algo no les encaja. Realmente es fácil de desmontar. En el caso que comento, únicamente con una llamada al juzgado o al catastro. O como me ocurrió en otra ocasión cuando, al preguntar desde cuándo un símbolo religioso conquistaba el tozal de una localidad y me espetaron con ese «desde siempre», solo había que mirar la hemeroteca para confirmar que no lo puso allí el Hommo Anteccesor. Porque ese argumento testicular del «aquí las cosas se hacen así» sirvió en su momento para que las mujeres no participasen en las fiestas, se lanceara al toro, heredase el varón y ahora para que Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla la Vieja, sea tremending topic. Pero no se equivoquen. Eso «de toda la vida de Dios» no es una cosa de pueblos, ni de boinas caladas, es simplemente una rebuznada sin argumentos de la intransigencia más rancia, del inmovilismo más egoísta, por beneficio propio, porque interesa, el «por mis bemoles» del poderoso por herencia, del que le va bien arengando con una tradición suya y de nadie más. Porque si esto fuera «como siempre» seguirían en cuevas intentando encender el fuego con dos piedras. O quizá sus cabezas sigan por esas sus oscuridades. Hágase la luz.