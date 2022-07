Propuestas escandalosas

Confieso que no suelo seguir las noticias de la Conferencia Episcopal, pero las propuestas del arzobispo de Zaragoza al órgano supremo eclesiástico español me ha dejado sorprendida, prácticamente en shock. Como decía don Luis Buñuel «soy atea, gracias a Dios», con esa retranca suya tan aragonesa.

Pues bien, este señor, Carlos Escribano, sacerdote de 57 años, con aspecto simpático y bonachón, barba y bigote cuidados a la moda, ha lanzado al Sínodo un documento explosivo resumido en 20 páginas. Con propuestas tan abiertas como: plantear el diálogo sobre el celibato opcional de los sacerdotes y sobre el acceso de las mujeres a los ministerios (menos al obispado); admitir los abusos sexuales en la Iglesia, y acoger a los nuevos modelos de familia y la nueva sexualidad.

Un paquete de sugerencias de alto voltaje, social y moral, que seguro escandalizarán a una mayoría de los miembros de la Conferencia Episcopal, aunque sean bien acogidas de entrada por el Papa Francisco. Y que sin duda airean el ambiente enrarecido de la Iglesia Católica. Conviene ventilar las habitaciones si se quiere vivir mejor y no oler a rancio. Este hombre, siempre sonriente y semblante acogedor y afable, sabe que la finalidad de todo este envite es modernizar la Iglesia, si no se quieren quedar sin clientela.

El arzobispo de Zaragoza es hijo de padres aragoneses. Nació en Carballo (La Coruña) porque su padre estaba destinado allí, poco después la familia se trasladó a vivir a Monzón, donde pasó su infancia. Estudió Empresariales en la Universidad de Zaragoza y Teología en Pamplona. Según parece se ha recorrido Aragón de Norte a Sur y de Este a Oeste. De momento, el Sínodo celebrado el pasado día 11 de junio en Madrid no pasó por alto sus propuestas revolucionarias y, entre otras recibidas, se enviarán a la Santa Sede. Ya veremos qué pasa entonces y con cuál se quedan. He leído por encima el documento, y en las conclusiones de mayor resonancia reconocen el papel de la mujer en la Iglesia y se hacen eco del tema de los abusos sexuales, de poder y de la necesidad de perdón, acompañamiento a las víctimas y reparación. Un gran paso, sin duda, pero curiosamente no se pronuncian sobre el celibato opcional.

Siguen encerrados en su castillo de masculinidad contra natura. No se dan cuenta de que sin la obligación del celibato los sacerdotes llevarían una vida más normal y se acabaría con esa lacra, tantos años silenciada, de la pederastia y de los terribles vicios permitidos y ocultados por la autoridad eclesiástica contra la infancia en la comunidad sacerdotal. Y, de paso, igual dejarían de sentar cátedra en temas ajenos como el derecho al aborto. Porque no debe haber ley que impida a las mujeres su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y cuándo tener los hijos que les vengan en gana o no. Como dice el escritor Arturo Pérez-Reverte «si los hombres se quedaran preñados seguro que la cosa cambiaría».