Muchos años antes de que Josep Conrad escribiera 'El corazón de las tinieblas' (novela ambientada en la devastadora colonización europea de África, que el escritor polaco publicó en 1899) la cual sirvió de guion a Francis Ford Coppola para su película de 1979 'Apocalypse Now '(obra maestra de la historia del cine y que trata sobre la guerra de Vietnam) un humilde misionero aragonés había ya tenido el valor, armado tan solo de su fe y la cruz de Cristo, de adentrarse en las procelosas profundidades de la jungla asiática, en la Conchinchina, prácticamente en el lado de la Tierra más alejado al de su aragonesa tierra natal.

Fray Clemente Ignacio Delgado y Cebrián, de la Orden mendicante de los Predicadores (Dominicos) nació en Villafeliche, provincia de Zaragoza, el 23 de noviembre de 1761. Formado como seminarista en Calatayud, una vez vistió los hábitos, el 29 de octubre de 1790 partió como misionero a Tonkín. Nombrado obispo de Melipotamos el 6 de abril de 1794, fue después coadjutor de monseñor Feliciano Alonso, a quien el 2 de febrero de 1799 sucedió como Vicario Apostólico de Tonkín.

Patrón de los misioneros de la Archidiócesis de Zaragoza, el día de su festividad, 12 de julio, coincide con el de su martirio en Kien-Lao en 1838

En unos tiempos en que el Cristianismo se consideraba férreo enemigo del Estado en los países asiáticos, en 1837 el santo villafelichino fue hecho prisionero por las autoridades tonkinesas en la ciudad de Nam Dinh, en cuya cárcel estatal fue torturado y, encerrado en una jaula, sometido a las burlas de la multitud, para ser posteriormente condenado a muerte. Pena capital que –por decapitación– se ejecutó el 12 de julio de 1838, apenas 4 meses después de que –en España– los carlistas hubieran protagonizado un frustrado asalto a la ciudad de Zaragoza, cuya acción pasaría a la historia con el nombre, y fiesta, de la 'Cincomarzada'.

Persecuciones del rey Minh-Manh

Beatificado por León XIII el 27 de mayo de 1900, Clemente Delgado fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el 19 de junio de 1988 junto a otras 26 personas (religiosas y seglares) martirizadas como él durante las persecuciones del rey Minh-Manh. Todas ellas veneradas por la Iglesia bajo la advocación de 'Los mártires de Tonkín'.

Y para tener una idea aproximada de cómo pudieron haber sido aquellos tiempos de persecución, aconsejamos ver la película 'Silencio', rodada por Martin Scorsese en 2016, la cual trata sobre los jesuitas portugueses mártires en el Japón del primer tercio del siglo XVII, coincidiendo con el levantamiento de los campesinos cristianizados (llamados 'KIrishitan') contra el todopoderoso shogunato Tokugawa, tercero de los gobiernos militares que ostentó el poder en Japón hasta 1868.

Del mismo modo resulta muy interesante la labor misionera llevada a cabo por San Clemente Delgado, por cuanto se desarrolló en un territorio (la Cochinchina) y en un tiempo, cruciales para el devenir del presente Orden Mundial. La Cochinchina fue el territorio que hoy se denomina Vietnam, pero que en 1802 formaba, junto con el reino de Tonkín, el imperio de Annan.

Quizás no sea casual que el santo aragonés que nos ocupa fuera natal de un pueblo (Villafeliche) en el que sus molinos de pólvora se hicieron célebres en toda Europa

Durante muchos –y hasta no hace tantos años– decir "me quiero ir, aunque sea a la Conchinchina" era sinónimo de decir "me quiero ir muy lejos". Y el porqué del dicho se encuentra en la guerra que –junto a Francia– mantuvo España en la Cochinchina desde 1857 hasta 1862, fecha en que nuestro país logró que cesaran las persecuciones contra los cristianos (de las que el santo villafelichino Clemente Delgado fue mártir) y Francia se adueñó en el sureste asiático de un vasto territorio al que dio el nombre de Indochina francesa, el cual, después de sostener una sangrienta guerra contra la metrópoli (1946-1954) tendría su continuación en la aún más terrible Guerra de Vietnam (1955-1975).

Lujosos envases

Por todo lo relatado, quizás no sea casual que el santo aragonés que nos ocupa fuera natal de un pueblo (Villafeliche) en el que sus molinos de pólvora se hicieron célebres en toda Europa, casi tanto como sus alfares, en los que se elaboraban las magníficas cerámicas que sirvieron de lujosos envases para el transporte de la pólvora allá donde la necesidades de los ejércitos la requerían.

Mas no es de guerra sino de felicidad de lo que el nombre de este inigualable y hermoso pueblo aragonés nos habla (Villafeliche / Villa Feliz) y así nos lo testimonian sus habitantes, sus paisajes, su antigua vía de tren a Calatayud, sus molinos hoy convertidos en museos, así como el valor, la quietud y la santidad del que fue uno de sus hijos más ilustres: San Clemente Ignacio Delgado.