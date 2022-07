El cheque escolar fue una propuesta de Milton Friedman, premio Nobel y ultraliberal, que se experimentó en Alum Rock (California) en los 90. Estos planeamientos de Friedman se llevaron a la dictadura chilena con Pinochet. El PP da cheques para centros privados en Andalucía, Castilla y León y alguna más, dirigidos a las etapas no obligatorias: Infantil, bachillerato, FP superior... El caso de Madrid es especialmente «escandaloso», ya que se dan cheques también para centros privados, con lo cual no solo discrimina a la pública sino que también perjudica indirectamente a la privada concertada. Y Madrid es la comunidad que tiene un mayor porcentaje de centros totalmente privados (15%, el paraíso para los megarricos). Además, no hay zonas escolares para escolarización (como dice la LOMLOE) sino un distrito único, lo que quiere decir que una familia que viva al norte tiene las mismas posibilidades de elegir un centro que otro que viva justo al lado de un colegio en la otra punta de la ciudad. En fin, la «libertad» para que los ricos vayan donde quieran (con cheque) y los pobres se queden en el cole público de su barrio al que el Gobierno Ayuso no les da ni medios ni profesores. En definitiva, lo que hacen con el cheque escolar es darles dinero, el de todos, a quienes no lo necesitan, a los más ricos y de paso seguir deteriorando, hasta su extenuación, la enseñanza pública. Con el cheque escolar inyectan dinero público a los elitistas colegios privados y lo hacen con todo el descaro. «Queríamos ayudar de forma rápida a las familias de clase media que pagan muchos impuestos, no reciben nada y con la crisis van a tener difícil llegar a fin de mes». Llamar clase media a los que cobran más de 100.000€ es propio de cachondos o de ignorantes. Como suena a cachondeo oír a las del PP en Aragón hablando de los servicios públicos. Sus intervenciones son patéticas.