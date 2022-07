Hay un dicho popular que es tan certero como un disparo entre los ojos y esconde la peor de las cualidades del ser humano: ser totalmente indiferente hacia aquello que ignora y aunque no lo ignore se hace igual de indiferente, porque simplemente no lo ve. Cuando era joven y me gustaba besar la madrugada entre tragos, bailes, risas y caricias, mi madre me decía: «Ojos que no ven, corazón que no siente» y cogía su escueta maleta y a mi abuela, ya vieja por aquel entonces, y se largaban de Zaragoza para no sufrir con mis ausencias sin móvil.

Aquel refrán nunca me gustó por lo que tiene de querer ignorar y no querer saber sobre las cosas que les pasan a los otros y nos pueden resultar dolorosas, y sin embargo tiene una parte que me resulta perfectamente comprensible y que tiene que ver con la supervivencia que cada cual quiere alcanzar en esta jungla de pies hundidos y miradas ciegas.

Mi madre y mi abuela buscaban salvarse de mí poniendo tierra de por medio y yo las entendía perfectamente y jamás las juzgué por ello, porque de alguna forma, adolescente y perversa, entendía que algún día yo haría lo mismo y también me haría ciega para no sentir, para no sufrir, para ser una más en esta jungla de hienas heridas. Y así fue, pero mientras ellas buscaban alejarse de mí para no sufrir con ese mi mundo, en el que de momento las había dejado fuera, yo, sin embargo, me hago ciega para no saber qué pasa en la puerta de al lado y menos en el edifico contiguo, en la ciudad vecina, en el país extranjero o en el continente con nombre africano.

Ese «ojos que no ven, corazón que no siente» es como una guerra contra todos los demás, porque queremos estar a salvo y para estar a salvo es preciso que el mundo se queme bajo los pies de los otros, mientras nosotros florecemos jóvenes y hermosos y nos creemos privilegiados sin privilegio alguno.

«Ojos que no ven, corazón que no siente» tiene algo de poema inconcluso, de estribillo sin rima o de realidad que duele por su insensibilidad y falta de empatía. No sé cuándo, ni siquiera sé si llegará algún día, en el que nos convirtamos en una sociedad capaz de armonizarse, querer al contrario, elogiar al otro, buscar al distinto, amar al supuesto enemigo y levantar el puño, alto y cerrado, para denunciar la mentira, los golpes bajos y todo eso que el poder esconde y nosotros desconocemos y que ellos construyen para darle la vuelta al dicho y de esta forma: «Que el corazón sufra lo que a los ojos le mostramos en decadentes y triturados titulares».