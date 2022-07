Si escuchas a la oposición, disfrutemos del verano (los que puedan) que en otoño viene el apocalipsis. Si escuchas a los sindicatos, a hacer puñetas y que los trabajadores tomen las playas, que se merecen unas vacaciones. Si escuchas a Sánchez… bueno, si escuchas a Sánchez no oyes nada. El caso es que las informaciones que recibimos son que viene crisis, que nos preparemos, que vamos a morir todos, y encima a oscuras, porque nos van a cortar el gas. Para los que no han salido de la crisis anterior, que aunque algunos no lo crean son millones, estos augurios se reciben entre el susto y la indiferencia: ¿qué más nos va a pasar, si ya somos precarios, si ya no llegamos a fin de mes? ¿Si cualquier gasto imprevisto se nos come el presupuesto del mes que viene? ¿Si vivimos instalados en el no hay futuro?

La metáfora de la desinformación estos días es el precio de la sandía pero, ¿cuántos hemos comprado sandía a un precio más que razonable estos días? A ver, que todo está más caro es innegable. Que echar gasolina es un susto, también. Que la luz está por las nubes. Que España tiene una inflación disparada (muy por encima de la de Francia, no como dije la semana pasada, perdón), es una realidad. Lo mismo que un paro todavía altísimo, una deuda del 120% del PIB, una clase política que es más un gallinero que un ágora de altura política y de ideas de progreso… ¿Viene crisis? Pues ya lo iremos viendo. Pero si tanto asustar solo tiene un motivo, que es frenar las reivindicaciones de los trabajadores y allanar el camino para un cambio político (hacia la derecha), también lo iremos viendo. De momento, soy más de Unai Sordo que de Feijóo, así que disfrutemos del verano que la vida son cuatro días.