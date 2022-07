Populismo para atajar la crisis

Alas crisis, ya sean económicas, políticas o sociales, hay que combatirlas sin equidistancias. Sin mirar el coste electoral. Y sobre todo, siendo realistas y conscientes de lo que está en juego. En estas causas, se necesita un dirigente que no huya hacia adelante y que no busque medidas efectistas. Que no caiga en el populismo fácil ni en medidas políticamente correctas. Su deber es adoptar decisiones de calado por duras que sean. Le ocurrió a Zapatero, muy a su pesar, cuando forzado por instancias europeas tuvo que asumir lo que venía.

Los indicadores económicos de instancias internacionales y nacionales auguran una crisis que se inicia con la inflación y la guerra de Ucrania pero que puede ser más profunda en una eventual revisión de la ingente deuda pública que atesoran los países. No es cuestión de ser un profeta ni de aventurar un desastre cayendo en el pesimismo. Es lo que hay. Y, en esta realidad, no está Pedro Sánchez ni el Gobierno de España. Las medidas adelantadas en el debate del Estado de la Nación caen en el populismo para contentar a su parroquia ideologizada. Solo había que escuchar el entusiasmo de los diputados de la izquierda aplaudiendo los impuestos a la banca y las eléctricas, al tiempo que las empresas del sector se desplomaban en bolsa. El desastre ya esta aquí y, aunque Sánchez no es el culpable de la inflación actual, sí que lo es de saber gestionar la crisis real de cada español al echar gasolina, pagar la luz o llenar la cesta de la compra. Ahí no tiene excusas. Sánchez no debe caer en medidas tan cortoplacistas por intentar recuperarse en las encuestas, ante un PP que parece estar cerca de llegar a La Moncloa. Un partido que, por otro lado, dejó mucho que desear tras arrasar en Andalucía. El insistente soniquete de ETA no debió ser el argumento principal de alguien llamado a gobernar.