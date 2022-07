El ayuntamiento debe implicarse más con el bus

La semana que viene se reanudarán los paros parciales de los trabajadores de los autobuses urbanos de Zaragoza que llevan más de 500 días de conflicto. Jornadas en las que han negociado con la empresa el convenio colectivo pero sin llegar a ningún acuerdo. Tras la ruptura de las negociaciones de esta semana, el Ayuntamiento de Zaragoza, por fin, decidió intervenir y la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, forzó a que ambas partes siguieran negociando. Ayer, aunque con poco éxito, lo hicieron y seguirán el lunes. Lo que viene a ratificar lo que hemos pedido reiteradamente: que el consistorio debe intervenir porque no es ajeno a lo que ocurra entre los trabajadores y la empresa concesionaria del transporte público. Y debe implicarse aún más. Debería estar presente en las conversaciones porque este conflicto hay que solucionarlo ya. La empresa, Avanza, no cumple el servicio como debería por culpa de los paros y el ayuntamiento, o sea los zaragozanos, lo seguimos pagando. Pero es que además, el acuerdo económico que salga de esas reuniones lo pagará la empresa hasta el año que viene, que es cuando acaba la concesión, y al ayuntamiento, o sea, a los zaragozanos, le corresponderá pagar todo ese incremento en el siguiente pliego de concesión del servicio porque Avanza o la empresa que sea tendrá que asumir la masa salarial que haya. Se ha visto que la mediación municipal no ha ido mal. Pues hay que seguir y rematar un acuerdo que vamos a pagar todos.