Un incierto y caluroso verano en Reino Unido

El jueves 7 de julio, el primer ministro británico Boris Johnson presentó su dimisión –no sin antes protagonizar las 24 horas más esperpénticas de la política británica– abriendo la puerta a la sucesión. Un primer ministro que había logrado una absoluta mayoría absoluta en los comicios de 2019, con cerca de 14 millones de votos electorales, siendo la mayor victoria conservadora desde 1987, con una supuesta estabilidad parlamentaria sobre el papel, asumía que sus posibilidades de seguir en el cargo eran más bien escasas o nulas.

Esta situación, en la que el jefe de un Ejecutivo asume esta realidad en el ejercicio del poder, ha supuesto en numerosos países con una larga tradición de democracia institucional, la puesta en marcha de mecanismos que permiten dar una salida adecuada a este tipo de situaciones. Hasta aquí todo parece normal sobre el papel, sin embargo, bien cabe preguntarse qué está sucediendo en el ámbito del poder ejecutivo británico para que en un periodo de tiempo tan corto como es el que va desde junio de 2016 a julio de 2022 nos hayamos encontrado con la salida por diferentes motivos de tres primeros ministros británicos y de sus respectivos gabinetes: David Cameron, Theresa May y Boris Johnson. ¿Esta rápida sucesión de primeros ministros es el signo de una profunda crisis política?

Uno de los principales problemas que observamos en esta sucesión de primeros ministros británicos es que la relación entre los mismos respecto al partido tory británico no ha resultado ser la más adecuada, tanto Theresa May como Boris Johnson han contado con una fuerte corriente de oposición interna y en ambos casos han sufrido sendas mociones de censura dentro de sus filas, mientras que en el caso de David Cameron asumió la responsabilidad de presentar su dimisión tras los resultados del referéndum del Brexit. Una especie de guerra civil dentro de la formación tory acompaña desde que se produce el triunfo del referéndum del Brexit en junio de 2016 hasta hoy y que no permite generar la necesaria estabilidad en las relaciones entre el ejecutivo con el partido que es el sostén del mismo, pero a su vez con el propio poder legislativo. A ello, no ha ayudado en nada la manera tan personalista del Boris Johnson de generar un determinado tipo de política que intentaba evitar al partido y al propio parlamentarismo británico y acercarlo si más cabía al «pueblo británico», en una especie de populismo made in británico intentando conservar el apoyo recibido por gran parte del electorado en el referéndum del Brexit frente a las de las filas conservadoras.

A esta realidad de inestabilidad institucional se unen las encrucijadas de las realidades territoriales que desde la celebración del referéndum del Brexit se han visto «revitalizadas» tanto por aciertos como por deméritos de todas las partes. En este caso, tanto Escocia como Irlanda del Norte, donde una de las más claras evidencias de las tendencias electorales es un cada vez mayor apoyo a las propuestas de ruptura en la pertenencia al proyecto británico.

En el ejemplo norirlandés es sintomática la victoria por primera vez en cien años del Sinn Féin, acabando con la hegemonía unionista, en un discurso donde no ha perdido de vista la realidad social del territorio y cómo no, su objetivo de llevar a cabo la reunificación de Irlanda a través de un referéndum; pero junto a ello, en las últimas elecciones legislativas irlandesas de 2020, el propio Sinn Féin fue el gran ganador, aunque bien es verdad que no le permitió alcanzar una mayoría suficiente para liderar el ejecutivo irlandés. Sin embargo, si esta tendencia electoral se mantiene en el conjunto de la isla a medio y largo plazo, la posibilidad a una futura reunificación de la isla ya no resulta tan lejana, por tanto Londres se encontraría con un serio problema territorial frente a un tercer Estado, en este caso Irlanda.

Mientras que en el ejemplo de Escocia, la denominada «doble cláusula escocesa», es decir la posibilidad del ideario nacionalista escocés de llevar a cabo un nuevo referéndum de independencia para regresar a la UE, sigue muy activa. En estos momentos, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon ha presentado una nueva propuesta en el parlamento escocés para la celebración de un nuevo referéndum el próximo mes de octubre de 2023. Cuestión que al igual que sucedió en 2014 debería ser negociada entre las partes, aspecto que hasta que no se aclare la delicada situación que se vive en estos momentos en la city londinense no parece ser un cuestión prioritaria, sobre todo mientras Boris Johnson siga siendo el actual inquilino de Downing Street, aunque sí que es un muy serio problema de estabilidad para el proyecto británico.

Un país sumido en el desconcierto de las consecuencias del Brexit: falta de mano de obra, desabastecimiento de productos básicos , y cómo no, el intento del gobierno británico por anular el actual Protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte; una situación económica con una tasa de inflación que se sitúa en el 9%, la decisión de subir impuestos, las consecuencias que se derivan de la guerra de Ucrania para el país, la potente huelga de transportes ferroviarios y como bien señalan algunos observadores políticos, la falta de un claro liderazgo político con ideas claras. Son parte de todo un conjunto de turbulencias sociales, políticas, territoriales e institucionales que emergen con fuerza en la misma campaña del referéndum del Brexit y que hasta el momento siguen atenazando la estabilidad del país. Un país que tal vez con la llegada del otoño deba enfrentarse a nuevos retos, y donde se hace más que necesaria la estabilidad política e institucional.