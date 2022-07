Sánchez mira a la izquierda

El «giro» a la izquierda de Pedro Sánchez –más formal, me parece, que real–, ha servido, merced, sobre todo, al impositivo escarmiento a eléctricas y bancos, para satisfacer a sus socios de Unidas Podemos y a las fuerzas satelitales del independentismo catalán y vasco que sostienen al Gobierno.

Esa suma de partidos y voluntades políticas, sin embargo, no agrega votos al nuevo socialismo representado por su joven secretario general. En amplias zonas del país, muchas de ellas auténticos graneros electorales, seguramente le reste.

La nueva crisis económica, tan de golpe y brutalmente instalada entre nosotros, con una escalada de precios nunca vista y con un horizonte de precariedad más que inquietante, debería inspirar pactos de Estado. Hacer confluir, al menos, a los dos principales partidos, PSOE y PP, en una serie de acuerdos tendentes a combatir la inflación, la carestía de los combustibles, a enfocar la guerra en Ucrania y a prevenir el resto de deprimentes fenómenos que amenazan nuestra economía como una tormenta perfecta, garantizando a los españoles una cierta estabilidad.

Si Pedro Sánchez lo ha intentado o no es algo que desconocemos. No hay fotos, no hay fuentes. Muy probablemente haya hablado de ello con Alberto Núñez Feijóo, como seguramente ambos líderes habrán discutido también sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, o sobre nuestra reciente –desconcertante– política internacional, o de tantos temas pendientes... ¿para cerrar cuáles?; ¿para comprometerse a qué acuerdos?; ¿para establecer las bases de qué tipo de «política de Estado»?

Las recientes encuestas son desfavorables al PSOE de Pedro Sánchez. ¿Qué puede tener de extraño? Ningún candidato podría ganar unas elecciones generales si cada vez que un conductor se detiene en una gasolinera para repostar le cobran más de cien euros.

Se nos dice, desde todo tipo de instancias, que los precios en España no van a bajar. ¿Irán a subir compensatoriamente los salarios? Nada hace indicarlo. A la pérdida de poder adquisitivo habrá que ir añadiendo la mengua de ahorros familiares, en un proceso de empobrecimiento individual y colectivo.

¿Debería Sánchez cambiar de socios, de políticas y estrategias? Si quiere mantenerse en el poder, la respuesta es tan clara como el oscuro recibo de la luz.