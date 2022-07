‘Sanchificación’

Dícese de fenómeno paranormal acontecido en España por el que el jefe de Estado de la nación decide poner en marcha una serie de medidas anticrisis que no dejan indiferente a nadie, para lo bueno y para lo malo. Bonificación de los abonos del tren, 100 euros extra para becas educativas a los necesitados y el impuesto a las eléctricas o los bancos. Ahí es nada, suena hasta heroico. Pero, en definitiva, ¿cuáles de esas medidas vienen a poner remedio a los dos principales problemas vertebrales que sufre nuestro país? Nada para resolver la crisis energética ni la inflación. No es por dar la razón a la oposición, pero es que no se puede seguir exigiendo más esfuerzos a los españoles cuando no se remedian males mayores como el de sostener una maquinaria tan costosa como la del Ejecutivo de Sánchez, el más caro de la historia de España. Y es que, este Gobierno sanchista, además de no privarse de nada, no parece encontrar otra forma de gobernar que a golpe de impuestos y de seguir recaudando cada día más. Por no hablar de las eternas paradojas a las que nos tiene acostumbrados, ejemplificadas a la perfección en esas bonificaciones al 100% de cercanías o trenes de media distancia que no tienen en cuenta al 70% del territorio español.

Para un gobierno que pregona la cohesión territorial, no tiene sentido esta visión urbanocentrista, que deja totalmente de lado a la mayoría de los territorios de la España vaciada, donde no hay trenes o se está acabando con ellos. No es de extrañar que muchos de los ministros no hayan aplaudido a su comandante en jefe. Son tiempos difíciles, en los que este tipo de medidas se quedan cortas. Es el momento de dar pasos valientes e ir más lejos de lo planteado. ¿Para cuándo intervenir el mercado de los carburantes?