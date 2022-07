Parece que ninguno de los partidos de la coalición del Gobierno de España es capaz de capitalizar la gestión, a pesar de que goza de numerosos aciertos. Al margen de las interpretaciones que cada uno tenga de sus causas, hay algunas que se ven ostensiblemente.

El Gobierno lo achaca a una deficiente comunicación, que es el mantra habitual cuando hay dificultades. Es evidente, este Gobierno es incapaz de poner en valor unas políticas que están haciendo más pasables las crisis que soportamos. El problema es, ¿por qué?

Entre otras razones, porque hay demasiada bulla entre los apoyos que le permiten habitualmente sacar las leyes. En plena toma en consideración de leyes fundamentales para la vida de los ciudadanos, raro es el caso en que cada uno de los partidos no vaya a su bola, algo letal para la credibilidad de la futura ley y también del propio Gobierno. Debe ser la política liquida que nos invade, donde lo más importante no es el contenido, sino el ruido mediático que se genera. Pero cuando aprieta el miedo a la inflación, a los problemas económicos, a los bajos salarios o a la pérdida del poder adquisitivo los ciudadanos solo pueden aliviarse sintiendo la fortaleza de un Gobierno cohesionado y unos apoyos parlamentarios plurales, actuando de forma coordinada y sin estridencias.

Si a esto le añadimos las insoportables divergencias internas en la propia coalición, hasta el punto de que las aireadas diferencias son más protagonistas de los debates de las propias medidas (como «jaula de grillos» las definió Santiago Carrillo). La imagen del Gobierno queda muy lejos de ese discurso coherente y de ese liderazgo capaz de trasladar seguridad y confianza al ciudadano. Como dice el refrán, en muchos casos «hay que aprender a bien callar para aprender a bien hablar».

Pero no solo es la bulla que rodea todo lo que se mueve en torno al ejecutivo la causa de esa desafección; hay más. La acorazada mediática conservadora que siempre ha estado muy activa contra la izquierda, ahora tiene nuevos canales a través de las redes, mediante las cuales propaga continuas mentiras y descalificaciones. Ante muchas de ellas, yo mismo me siento como el perro del barrio, que cuando uno ladra le siguen todos sin saber por qué. El último ejemplo ha sido el video que ha corrido como el agua por Twitter sobre la ministra Montero y su viaje a EEUU, claro ejemplo de manipulación, pues la grabación original de sus declaraciones ante cuatro micrófonos, una grabadora y dos teléfonos móviles, fue obviada por cadenas de TV generalistas para propagar falsedades infumables. Esto supone un salto cualitativo, que unido a las filtraciones de connivencias de algunos profesionales con las cloacas del estado para penalizar a aquellas opciones políticas que no les gustan, demuestra que hay medios que sistemáticamente supeditan la objetividad informativa al juego de sus intereses políticos, algo que, en democracia, es gravísimo.

La cuestión nacional, en este caso el problema catalán, tiene un enorme influjo en el rechazo al Gobierno. Pero haciendo memoria, en el año 2004, el entonces presidente Aznar le dejó al entrante presidente Zapatero un regalito en forma de Plan Ibarretxe, desactivado por el Gobierno socialista. Al final del siguiente gobierno popular, Rajoy dejó las calles ardiendo y al soberanismo catalán en su cota más álgida y de nuevo le toca a un presidente socialista, Pedro Sánchez, rebajar la tensión y entrar en un clima de diálogo. En el primer caso, el PNV perdió las elecciones y el gobierno vasco durante cuatro años, y la oposición le hizo tomar buena nota de sus errores. Ahora toca trabajar para conseguir algo parecido en Cataluña. Claro que aprovechar los sentimientos de la gente para cosechar votos ha permitido que la extrema derecha sea una realidad en nuestro país y que el soberanismo alcanzase la mayoría en el Parlament, lo que también es parte de la herencia envenenada de Rajoy.

Con el efecto demoledor de la inflación sobre la cesta de la compra, no puede ser que los debates ideológicos, identitarios y culturales dominen gran parte del discurso de la izquierda. Los ciudadanos precisamos soluciones, alternativas, seguridad ante el futuro. Por eso es necesario seguir con las políticas paliativas ante la crisis postcovid y ante la inflación. Es ahí donde se puede recuperar el aliento que parece fallar en estos momentos. Como decía Adenauer «lo importante en política no es tener razón sino que te la den».