El ‘culebrón’ del campo de fútbol debe acelerarse

Parece que hasta octubre no se sabrá si Zaragoza formará parte de la candidatura de España y Portugal para celebrar el Mundial de Fútbol de 2030 como sede de algunos de los partidos. No es necesario esperar a entonces para tomar decisiones sobre el futuro campo de fútbol de la capital, sea en La Romareda o en otro sitio. El Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza deben sentarse ya y decidir el tipo de estadio a construir (siguiendo las directrices que marca la federación), por supuesto el lugar definitivo, lo que cuesta y cómo se va a pagar. No hace falta ya perder más el tiempo porque todo el mundo está de acuerdo en que con el actual campo de La Romareda no se va a ningún sitio. Aunque también la gran mayoría considera que el mejor lugar para levantar el nuevo es la actual ubicación. Así que no debe de marearse la perdiz más tiempo. Hace falta el campo y el evento de 2030 viene como anillo al dedo para acabar con la vieja Romareda. Además, en los últimos años no se había tenido nunca a unos propietarios del Real Zaragoza que se manifestaran interesados por colaborar económicamente con la nueva construcción, por lo tanto todo está de cara. Pero un empujón en el tiempo es más que necesario porque faltan ocho años para la cita mundialista y ni las elecciones autonómicas y municipales del año que viene ni ningún interés de ningún partido político debe ser más protagonista en este largo culebrón que el propio interés de Zaragoza.