La figura de Elvis Presley acaba de servir como inspiración para una película en la que se repasa su vida, su éxito y su desdichado final.

En todo ese tránsito tuvo mucho que ver un oscuro personaje, su manager, el coronel Parker. Un individuo siniestro, lleno de misterios, aunque dueño de una demoníaca inteligencia cuyo influjo en la familia Presley y en el joven Elvis sería determinante a la hora de diseñar y propulsar su meteórica carrera en el mundo del espectáculo.

También, para controlarla de una manera rígida y despótica. Nunca antes una estrella del rock lo había sido con tanta fama, universalidad y beneficios como Elvis. Jamás se habían vendido tantos discos ni ingresado tanto dinero por conciertos, giras, apariciones en televisión… El genio vocal del cantante de Menfis, su hábil mezcla de rock y blues, unido a su imagen atractiva y provocadora lo convirtieron en un fenómeno de masas a nivel mundial, y en el arquetipo de una nueva generación, incluso de una nueva era de cantantes solistas.

Detrás, sin embargo, de los aplausos y de las cámaras, de las felicitaciones y dólares, un hombre tímido y solitario sobrellevaba como podía una vida de lujos y excesos.

El retrato que en la película de Baz Luhrmann se nos ofrece de Elvis es el de un ser inseguro, atrapado por el increíble éxito de sus canciones y dependiente de los efectos del escenario para mantener su personalidad y autoestima. Sin embargo, el calor del público no le serviría de suficiente ayuda y poco a poco fue aficionándose a reforzar con fármacos su estado de ánimo y su voluntad. La corte de vividores que le rodeaban en su mansión de Graceland y los médicos sin escrúpulos que le recetaban estimulantes o le inyectaban morfina para artificialmente regalarle el descanso que sus problemas no le permitían conciliar fueron poco a poco alejándole de su mujer, de su familia, y destruyéndole. Cuando murió, con tan solo 42 años, Elvis ya no era un joven cantante capaz de cimbrear las caderas, sino un obeso y decadente crooner cuya interpretación de sus propios y ya viejos éxitos inspiraba una desagradable mezcla de nostalgia y lástima.

Biopic amargo, de contenido pretendidamente real, donde no se rinde homenaje al genio de Menfis y en cuyas escenas no brilla el Elvis eterno, pero que invita a reflexionar sobre lo que el coronel Parker llamaba «la farsa».