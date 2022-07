No te quieres enterar, ye, ye

Lo cantaba Conchita Velasco en los 60, a la que prefiero llamar Dña. Concha porque es de las pocas a las que se puede llamar artista de verdad. Pues bien, no te quieres enterar Núñez Feijóo. No te quieres enterar Cuca Gamarra, muy cuca tú (en la acepción de «taimada y astuta, que ante todo mira por su medro o comodidad», que te viene como anillo al dedo). No se quieren enterar porque no les conviene, porque demostraron que no tienen argumentos ni más proyectos que defender a los más ricos y desde luego llegar al poder como sea, incluyendo la resurrección de ETA. «Tengo una mala noticia: ETA ya no existe» les aclaró el presidente Sánchez contestando a Arrimadas, otra que no se entera de nada, nada de nada. A ver si la admiten en el PP con toda esa arrogancia ridícula y se tranquiliza. Sánchez estuvo de sobresaliente como demuestra el silencio y los titulares de la caverna mediática.

Tienen que manipular mucho para ocultarlo. Sánchez conectó con el estado de ánimo de la gente, asumió que las cosas están mal por la inflación y se pueden poner difíciles pero adjudicó al Gobierno el papel de ayudar sobre todo a los que más lo necesitan. Lo contrario que hace el PP en las crisis con su consigna de sálvese el que pueda. Desde la serenidad no se rebajó al nivel de algunos de sus rivales. Entre sus medidas, una especialmente significativa por su carácter fuertemente redistributivo: la gratuidad de los trenes de corta y media distancia que utiliza mucha gente para ir a trabajar que no puede pagar la gasolina ni el al aparcamiento. El PP se agarró a ETA y se quedó desnudo. Es su único discurso. Siguen con la misma matraca, la misma deslealtad, la misma bajeza moral que su predecesor Mayor Oreja. Hasta los de Bildu, esa mezcla de partidos que intenta hacer política, tal y como se les pedía, les dio una lección. Y es que las derechas no se quieren enterar. Van a lo suyo. Incluso Consuelo Ordóñez se lo ha reprochado.