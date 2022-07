La buena atención sanitaria, ante todo

Como ha ocurrido en numerosas ocasiones, una vez más las urgencias sanitarias de Zaragoza capital se han saturado esta vez coincidiendo con estos días de la ola de calor. Es normal que haya un repunte en las atenciones, que afectan sobre todo a las personas mayores, y como tal es comprensible que haya «episodios de más afluencia», como define Sanidad, máxime en una época en que las vacaciones estivales del personal provocan un descenso en el número de trabajadores. Pero lo que empieza a no ser muy normal es que cada cierto periodo de tiempo, cada vez con mayor asiduidad, el hospital Royo Villanova de Zaragoza, el que cubre a los enfermos de la Margen Izquierda de la capital, tenga estos preocupantes picos de gente en la atención. Que un enfermo espere 90 horas en urgencias hasta ser ingresado en planta, como dice CSIF, o 72 horas, como dice Sanidad, por muy bien atendido que esté, es señal de que algo va muy mal. Si falta personal, como también se dice, hay que hacer lo posible para ponerlo, y si hay que cambiar ordenanzas y reglamentos para que no queden plazas sanitarias vacías o hay que aumentar salarios, o hay que ir fuera del país a buscar personal, que se haga. Y si lo que se necesita es un hospital más grande porque el Royo Villanova se ha quedado pequeño, hay que ir en esa dirección. Todo cuesta dinero, pero en la salud, y la pandemia de covid ahí está, no valen medias tintas ni esperar a que vengan tiempos más boyantes.