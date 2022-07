Un incendio forestal de triste récord

Todo apunta a que el verano de 2022, el de las olas de calor, va a dejar en Aragón el récord de hectáreas quemadas en un incendio forestal, e incluso el del número de pueblos desalojados. El fuego originado el pasado martes por unos trabajos forestales en el término municipal de Ateca fue virulento durante la primera noche, provocando la angustia entre numerosos ciudadanos de la comarca Comunidad de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Pero ayer, en la segunda jornada, las llamas se mostraron totalmente descontroladas por la acción del viento, fundamentalmente. Lo primero que hay que destacar es la buena coordinación de las distintas administraciones a la hora de poner a salvo a los ciudadanos, que es lo esencial en los momentos iniciales en que se inicia la tragedia. Después, conviene hacer un reconocimiento laboral a todo el personal que participa en las tareas de extinción del incendio, que se juegan la vida, desde el aire y desde la tierra y que con la coordinación del puesto de mando, están haciendo lo posible por que las llamas no vayan a más. Pero no solo los bomberos profesionales, los militares de la UME y todos los retenes, sino incluso también las brigadas rurales que se han volcado. Como lo hicieron también los ayuntamientos y los ciudadanos de municipios cercanos como Calatayud y Nuévalos, que han realojado a muchos de los 2.000 vecinos evacuados, con un centenar de voluntarios prestándoles todo tipo de ayuda, comida, y cualquier servicio. Un magnífico ejercicio de solidaridad. La presencia de los presidentes de los gobiernos de España, Pedro Sánchez, y de Aragón, Javier Lambán, dio también a todos los afectados un alivio muy necesario en estos momentos, al igual que la de otros líderes políticos como Jorge Azcón (PP) y Daniel Pérez (Ciudadanos).

Queda mucho hasta controlar, estabilizar y apagar definitivamente el incendio, y ojalá la amenaza de evacuación que hay sobre otros cinco municipios zaragozanos no se lleve a efecto. Pero lo que sí habrá que empezar a reflexionar después de la tragedia todo lo que se necesita en este país ante los retos del cambio climático que tenemos ya encima. Es evidente que muchas de las cuestiones que se planificaban para dentro de 30 años ya se están dando, con temperaturas máximas de más de 40 grados y mínimas de 25. Por eso hay que adoptar medidas estructurales ya mismo y requiere activar políticas que no devasten como en Ateca las zonas más rurales de España. Urgen decisiones rápidas y de entrada, los alcaldes tienen razón: no caben trabajos forestales con esta situación climática.