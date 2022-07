Otro 18 de julio

Los pasados 24 y 25 de junio hemos celebrado en Teruel capital y en Albarracín el congreso anual de la Asociación Aragonesa de Escritores. Para ello hemos contado con la colaboración de la Diputación Provincial, (Instituto de Estudios Turolenses y Museo Provincial especialmente), y hemos disfrutado de las maravillas de la preciosa ciudad de Albarracín de la mano del actual responsable de la Fundación Santa María, principal activo en las restauraciones de todo tipo que se están haciendo. Por no extenderme en los agradecimientos citaré solo a Nacho Escuín y a Antonio Jiménez.

Una joya arquitectónica como la capital Teruel requiere de más de una visita para poder ser conocida, lo que, afortunadamente, he podido hacer en los últimos años. Solo me cabe decir que está magnífica. La casualidad quiso que nuestra presencia coincidiera con los días en los que la tormenta por la caída de la columna, y ruptura, así como el destrozo en el torico fuesen casi la única preocupación de los turolenses. Sobre el disparate que motivó la caída y daños posteriores poco se puede añadir y no caben excusas de que actos similares se han hecho en años anteriores. En cada momento el responsable político es el que está y la señora alcaldesa debería haber reaccionado de otra forma. Sí creo que han sido afortunadas las decisiones sobre la restauración, implicando a la Fundación Santa María y al Museo Provincial.

En las sesiones del congreso hemos podido escuchar, de la mano de Raúl Carlos Maicas y Juan Villalba, un actualizado repaso a la literatura en Teruel, su pasado y presente. En alguna tertulia informal nos hicimos eco de la reciente publicación de Antología propia, de Adolfo Burriel, poeta presente en el congreso, pero no en esa conversación, magnífico poemario de un escritor de largo y reconocido recorrido, características que suelen darse en estas publicaciones, lo que no ocurre, y que fue el origen de la tertulia, en la afamada Rupi Kaur, canadiense que no ha llegado a los treinta años y de la que ya se han publicado tres antologías. En fin, tiempos modernos.

Siguiendo con nuestras cuitas en aquel congreso, debo acercarme al tema apuntado en el título de este articulo ya que estando en Teruel era inevitable hablar sobre escritos dedicados a la guerra civil (1936-1939). Apoyándonos en tres publicaciones (Aragón en guerra, de Javier Fernández López; El dolor del silencio, de José María Maldonado; y La campaña de Teruel, de Javier Aguirre Azaña) suscitamos un interesante debate, asunto sobre el que me quiero extender.

Una señora, en Teruel, nos dijo que ya estaba bien, que teníamos que dejar de hablar sobre ese tema. Afirmación recurrente y que hemos oído muchas veces. Quienes expresan esta idea son, siempre, personas que se sienten próximas a los vencedores. También salió a relucir el asunto de las barbaridades que se cometieron en los dos bandos, como queriendo dar a entender que una anula a la otra, grave error conceptual ya que una y otra son dos barbaridades. Y de las dos hay que hablar.

Quienes lean este artículo lo harán en una fecha posterior al 18 de julio. Y sí, otro más. Es una fecha que quedará para siempre en nuestra memoria colectiva ya que los vencedores situaron en ese día el del levantamiento o sublevación contra el gobierno legítimo de la Segunda República. Entre los escritores que participaron en el debate hubo diferentes opiniones, expresadas con corrección, y una conclusión final: por supuesto que hay que seguir estudiando y escribiendo sobre aquel terrible episodio. Y sería deseable que en el debate público se instalara la cordura.

En fechas posteriores a aquel congreso y anteriores, pero próximas al 18 de julio, casualidad o no, en el Congreso de los Diputados se ha superado el trámite de la futura ley de memoria democrática. Los inicios de este texto se remontan a la época de Carmen Calvo en Presidencia y tienen como primer objetivo completar la ley 52/1007, de 26 de diciembre, de Memoria Histórica. En ambos casos el promotor, PSOE, cree que en España hay un déficit en ese campo, guerra civil y franquismo, mientras que acepta que las víctimas del terrorismo sí han sido objeto de una atención legislativa razonable. En el debate parlamentario hubo, a derecha e izquierda, afirmaciones manifiestamente mejorables. Y se volvió a cometer el error que he denunciado más arriba: hay quienes pretenden enfrentar los crímenes del franquismo con los de ETA, olvidando que unos no anulan a los otros y que un crimen y otro son dos.

Gravísima me pareció la afirmación, fuera del parlamento, hecha por Alberto Núñez Feijóo de que derogará una ley cuyo contenido desconoce pues no está ultimada en su redacción final. Y luego nos pedirán que no hablemos del 18 de julio.