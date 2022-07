El paro baja en Aragón pero no entre los jóvenes

Las cifras de paro van mejorando poco a poco y Aragón parece que comienza a caminar hacia el pleno empleo, colocándose como la cuarta comunidad con menos paro tras Cantabria, País Vasco y Navarra. En estos momentos son 57.800 los aragoneses que no encuentran trabajo, según los datos del segundo trimestre del año de la Encuesta de Población Activa. La tasa de desempleo se ha reducido un 12% y 8.000 aragoneses se han quitado de las colas del desempleo durante dicho periodo. Un descenso de la tasa de paro que coloca a Aragón en las cifras del mismo trimestre de 2008, recalcó ayer la consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. Marta Gascón destacó la calidad del empleo actual, ya que la comunidad cuenta con el mayor número de indefinidos de toda la serie histórica, 393.200, el 79% del total de trabajadores. También se ha mejorado en el número de hogares con todos sus miembros activos en paro, aunque siguen siendo 18.700, casi el 5% del total y 2,28 puntos por debajo de la media nacional. Ahora bien, hay datos que siguen alarmando y que habría que estudiar, como que el 27% de los jóvenes de entre 16 y 24 años esté en paro. Una cifra superior a la hace un año, que era del 21%. O que el sector servicios sea el que más paro haya acumulado en este periodo, un 5,57%, que sumado al 5,06% de la industria, supone un buen porcentaje de parados en unos sectores muy importantes del tejido económico de la comunidad. La reacción de los agentes sociales ha sido positiva, pero piden no bajar la guardia. Las centrales sindicales mayoritarias (UGT y CCOO) hacen hincapié no solo en la cantidad sino en la calidad, sobre todo en lo que afecta a los salarios. La subida salarial la contemplan necesaria para apoyar al tejido productivo y reforzar la actividad económica. Mientras que desde la parte empresarial, la CEOE matiza que en la caída de los datos del desempleo también ha repercutido la reducción de la población activa, por lo que hablan de escaso aumento de la ocupación.