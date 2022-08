Ahorro energético: debatir no desacatar

La reacción inmediata de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, frente a las medidas de ahorro energético aprobadas en el Consejo de Ministros (la insumisión del «Madrid no se apaga») ha dado paso en un par de días a un mensaje que alienta a la confusión. El vicepresidente de la comunidad, Enrique Ossorio, dio a entender que su Ejecutivo cumplirá la normativa vigente, aunque estudia recurrirla al opinar que invade sus competencias (lo que puede hacer legítimamente), pero tampoco ha descartado tajantemente el desacato a las disposiciones que considere de competencia autonómica y ha lanzado indicaciones que, bajo la apariencia de señalar errores prácticos en las medidas del Gobierno, pueden interpretarse como apelaciones a la picaresca.

Ante la tendencia que a veces aflora a entender desde el Gobierno la cogobernanza de una manera más bien unilateral, las resistencias son de esperar. Y que lleguen propuestas para mejorar técnicamente lo decidido, oportuno. Es más, un diálogo previo más amplio quizá hubiese permitido incorporarlas.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha puesto sobre la mesa que existen algunas cuestiones que convendría consensuar con las autonomías, y anunció que su Ejecutivo está analizando los pormenores del decreto ley para intentar «modificar o modular» algunas de las cuestiones que en él se recogen.

De lo que no hay duda es de que nos encontramos, de nuevo, ante una emergencia, como sucedió con la pandemia del covid-19. Y, de nuevo, será necesario un compromiso colectivo para asumir medidas que pueden no ser precisamente fáciles, no buscar la parálisis de la acción de Gobierno en los tribunales o alentar abierta o solapadamente incumplimientos insolidarios.

Sin embargo, al Gobierno de Pedro Sánchez se le pueden imputar varios errores a la hora de fijar y comunicar una serie de medidas que afectan al día a día de las personas, tanto en su vida cotidiana como en su trabajo.

En primer lugar, hubiera sido conveniente mantener un encuentro previo con los presidentes autonómicos, e incluso con los agentes sociales, para analizar el escenario y tratar de evitar disputas sobre la forma de aplicar las medidas que contiene el decreto. Eso hubiera facilitado fijar una posición, sino unánime sí mayoritaria. En segundo lugar, convendría que el Gobierno hiciera un esfuerzo de comunicación y pedagogía hacia los ciudadanos en asuntos tan sensibles.

De lo que no hay duda es que las medidas son más necesarias que nunca. La situación así lo exige.