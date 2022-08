‘Pixapins’

A media tarde es donde mejor se está. Desaparece la sofoquina. El pedris se enfría para dejar de ser una parrilla. El asiento queda frente a la huerta. Ella acaba de dar la vuelta. La recolecta suma un par de ensaladas y un pepino para la cena. Los tomates siguen verdes. Van tardanos. De segundo pondrá en la mesa una tortilla para que coma el hijo, el que quedó, el soltero, cuando baje con hambre de las ovejas que ha subido al monte. Con un par de huevos tendrán suficiente. Las gallinas se avivan oportunistas a su paso al abrir el corral. Una tiene el cuello desplumado. Cuenta la señora que la semana pasada una sigilosa fuina hizo desaparecer a tres. El gallo se pone pito como si respondiera a la afrenta cobarde de la conversación. Canta alto para imperar.

En ese pueblo, como en tantos, quedan cinco casas. Todas de piedra. La suya y otra son las únicas que aguantan el invierno. En medio hay una bien arreglada que solo se ocupa en fiestas y ahora quince jornadas en verano. Son hijos y nietos que vienen donde los abuelos, aunque estos falten desde hace tiempo. Al menos no han perdido el vínculo, las raíces. Cuando llegan siempre les convidan a una cena. Al pequeño le gusta ver el rebaño pacer por la campa cuando pasan allí la Semana Santa. Le recuerda a ella, cuando de cría, en la posguerra, salía con dos o tres corderos a aprender el oficio. Ahora le cuesta caminar sola. Echa de menos a sus animales.

Otros vecinos vendieron hace tiempo. Unos ya son como de aquí. Un matrimonio jubilado que está hasta el frío con ellos. Se acercan a la señora por si pueden ir a por un recado a la capital comarcal, que si necesita algo. Ella paga por anticipado el favor. Airea la botella de anís casero y unos vasitos de cristal que cuentan años. Unas pastas no faltan. La excusa es alargar la charrada. Pronto dos perros trabajadores demandan sus caricias y lo que caiga.

Y la última casa, la rural, como si las otras no lo fueran. Van y vienen familias, amiguetes, desconocidos, turistas. Les ven poco el pelo. Pasan con el carro grande y aparcan dentro en su búnker. Los pixapins, sonríe. Se excusa, porque los hay simpáticos. Pocos. Algunos hasta saludan. Menos se paran, otros preguntan dónde queda el bar o la tienda más cercana, que si no han pensado poner una en el pueblo. Al propietario solo lo vieron una vez. De Barcelona o Zaragoza, no recuerda, le pidió que hiciera que el gallo no cantara al amanecer, atar bien a los gossos, que asustaban, y limpiar más la calle de las cagaditas de las ovejas. Que había tenido quejas. El anís quedó en la alacena.