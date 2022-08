¿Hay alguien a los mandos?

Qué tienen en común las empresas Administración de Promotores Eléctricos SL y Generación Eólico Solar 1 SL? Que son propiedad de Geolisol SL ¿Y qué comparten estas tres sociedades? Un mismo administrador único, un mismo capital (3.000 €) y otro pormenor cualquiera, un proyecto formado por cinco centrales eólicas con dos líneas de evacuación y una estación de seccionamiento entre los términos de Camarillas y Aliaga: Fuentecillas, San Antón, Virgen del Campo, Virgen de los Dolores y Virgen de Fátima. Dios nos asista.

Una bomba nuclear en el corazón del Parque Geológico de Aliaga, integrado en la red Global Geoparks de la Unesco, y los parques culturales del Maestrazgo y del Chopo Cabecero del Alto Alfambra que se fragmenta en una miríada de proyectos para ocultar al evaluador ambiental su capacidad destructiva. Por citar las afecciones potenciales más significativas si se lleva a cabo: aves en peligro de extinción -el rocín y el quebrantahuesos-, alteración de Lugares de Interés Geológico y contaminación de los acuíferos de los que se capta el agua de boca para las localidades de Camarillas y Aguilar del Alfambra.

Por si quedaran dudas de la fragmentación escandalosa de esta macrocentral, presten atención a la sede del promotor uno y trino (el aroma de santidad que adorna a las fracciones de este macroproyecto debe ser como el perfume que se emplea para disimular el hedor). El tinglado empresarial tiene el mismo domicilio, un pisito de la madrileña calle de Espoz y Mina. A tiro de piedra de la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. A veces el diablo está en los detalles.

Pero pasemos de las anécdotas a lo grueso, porque la tramitación de este macroproyecto solo puede considerarse como un escándalo y una estafa para la sociedad e incluso para la Administración Pública o, al menos, para una parte de la misma.

Los 6 Estudios de Impacto Ambiental presentados en los 6 trámites de Evaluación de Impacto Ambiental son el mismo archivo en el que, en general, solo varían aspectos formales como los pies de página y datos derivados de la localización de los aerogeneradores o de las líneas de evacuación que plantean. Esto ha sido comprobado con un software de análisis de documentos. De hecho, lo mismo puede decirse del proyecto de ingeniería. ¿Si fueran proyectos distintos, no lo serían también los documentos que los diseñan y evalúan?

De hecho, el promotor ha llegado a presentar el mismo Estudio de Impacto Ambiental, incluso con el mismo título, para dos instalaciones muy distintas: un centro de seccionamiento y línea de evacuación, y un parque eólico. Por no mencionar que parte de la documentación del trámite de información pública es inaccesible, caso de la cartografía, por emplear formatos poco normales de un modo incompleto, lo que supone impedir la participación pública exigida por la legislación ambiental. Pero ¿qué más da, si entre la fecha de finalización del proyecto de ingeniería y los Estudios de Impacto Ambiental solo media un mes? Imagínense el trabajo riguroso y de campo realizado para estudiar las afecciones: ninguno.

Los desafueros podrían seguir hasta completar un documento más extenso que los realizados para que un señor de Madrid se lo lleve muerto. Pero es evidente que emerge una pregunta insoslayable una vez que ha quedado claro que la documentación de este macroproyecto fragmentado no tiene un pase. ¿Cómo diablos ha llegado su tramitación administrativa a este punto? ¿Acaso no habrá alguien en el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón que no ha hecho su trabajo? ¿O es que hemos leído mal y donde dice Competitividad debe leerse Incompetitividad por no decir Incompetencia?

No solo es por el insulto y el desprecio al territorio y su sociedad que se está jugando su paisaje, su medio de vida y sus valores naturales, culturales y patrimoniales, es que directamente es una falta de respeto hacia el Inaga, el órgano ambiental, que tiene que invertir tiempo y trabajo en 6 trámites de Evaluación de Impacto Ambiental, 6, que no deberían tener lugar.