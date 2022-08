Mejor prevenir que recuperar un bosque quemado

No deberíamos de acordarnos de los parajes únicos que embellecen nuestra tierra solo cuando se vuelven negros y desaparecen. Los incendios forestales dejan tras de sí una huella que, para quien los ha vivido en primera persona, permanece en la memoria como si de un muy hondo pesar se tratara. Pensamos que la naturaleza es inteligente y siempre, tarde o temprano, se regenera. Y no es así. Lo cuenta en las páginas de este diario Miguel Ángel Ena, jefe de Servicio de Planificación y gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Relata que costará más de dos años limpiar y adecuar la zona del Moncayo arrasada en este último incendio forestal. Un plazo de tiempo en el que hay que abrir caminos y arreglar pistas forestales, así como mejorar el hábitat para atraer a la fauna. También cuenta que tres o cuatro años después del fuego comienza la repoblación, pero que hay zonas calcinadas en los años 90 que todavía no se han regenerado. Es decir, que más de 30 años después siguen yermas. Porque la tierra, después de grandes incendios como los que están asolando no solo Aragón sino Zamora o en estos momentos la Comunidad Valenciana, no vuelve a ser la misma. ¿Qué podemos hacer entonces para prevenir que este tipo de fuegos no se repita? El consejero Joaquín Olona afirmó en una reciente entrevista que «podríamos llegar a un presupuesto infinito y seguiríamos teniendo incendios». Es verdad. Pero si se limpiaran más los bosques, esos incendios serían distintos.