Modelos eléctricos, todos caros

La inflación que azota al mundo entero está causada por una oferta especulativa que se aprovecha del deterioro de las cadenas de valor manufacturero y de las materias primas. Así tal cual, sin paliativos. Esta frase tan contundente nos posiciona en el tema a tratar en el artículo de esta calurosa semana donde seguramente la mayoría de ustedes estarán disfrutando de unas merecidas vacaciones. Por una parte, debido a la recuperación de la actividad y a la demanda al suavizarse la pandemia del covid-19 y por otra al conflicto bélico iniciado por Rusia contra Ucrania. Menos mal, que las instituciones mundiales han aprendido que lo hecho durante la crisis financiera de las subprime no puede repetirse, aunque las incertidumbres sean considerables. Sin embargo, no debemos olvidar que los protagonistas principales de esta situación son los costes energéticos, ellos nos han marcado el ritmo económico que estamos viviendo. El petróleo, el gas y la electricidad son los actores principales en este maremágnum que nos ha tocado vivir.

A lo largo de los años la electricidad ha sido el recurso más imprescindible en nuestras vidas y a su vez el sector económico con el que más ha jugado la política. Con el paso del tiempo ha sido muy habitual condicionar los precios energéticos a las necesidades que diferentes gobiernos tenían para reconducir la economía. Esta fórmula tan frecuente y tan sencilla nos ha conducido a la posición actual, ya que en ese momento se jugaba a futuro y se pensaba: el gobierno que venga que lo explique, porque esos virtuales ahorros en la factura eléctrica debían de pagarse en tiempos futuros. Nadie regala nada por nada.

Pero coloquémonos en la situación actual. Es tan abierto el sistema de marcar precios que la variaciones a utilizar son de lo más diversas. La prerrogativa que tienen los generadores de energía eléctrica, bien entendido que me refiero a las grandes empresas, de utilizar el gas como comodín para incrementar los precios es cuando menos llamativa. Vaciar los embalses para generación hidroeléctrica, en tiempos de sequía, dice mucho de su sentido de convivencia.

Ahora bien, lo más llamativo de todo viene determinado por la factura que cada mes nos envían y que considero debe de ser para que podamos jugar a descifrarla. Esta batalla la tenemos perdida, no conseguiremos cuadrar sus cifras nunca.

Pero no todo termina ahí. Llevamos meses donde los medios de comunicación social están participando en este propósito de confusión general. Me levanto por la mañana, conecto la radio y desayuno con la horrible noticia de que el MWH ha subido mucho más que un escalador de los ochomiles y, yo que no soy creyente, rezo pensando que cuando venga el siguiente recibo de la luz deberé presentar un concurso de acreedores.

Claro está que la inmensa mayoría de estos opinadores y comentaristas, o bien desconocen cómo se forman los precios de la electricidad al consumidor o conociéndolo prefieren maximizar el desastre. Conviene aclarar que las tarifas domésticas contabilizan el consumo en kWh (1KW es igual a 0,001 MWH) [ Según Red Eléctrica Española, el consumo medio por hogar al día es de 9 kWh o 3.285 kWh año] e incluyen otros costes fijos e impuestos que han evolucionado de forma diferente al precio del MWH en el mercado mayorista, dando como resultado que la variación del precio de la factura de electricidad que pagan los consumidores, la factura de la luz, no se haya incrementado en la misma proporción que la del mercado mayorista.

Ahora bien, que los precios han subido es una realidad incontestable y, seguramente, seguirán escalando. Por ello, el Gobierno ha ido adoptando una serie de medidas para aliviar la factura de estos productos a los consumidores, especialmente los relativos a la electricidad y a los fluidos para la automoción. Nos referimos ahora a los relativos a la electricidad, contemplados en el Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio[ Real Decreto Ley 12/2021, de 24 junio, BOE nº 152, de 25 junio], por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.

Lo hasta aquí referido muestra quiénes han liderado las alzas de los precios, solo con el propósito de aumentar sus beneficios y no teniendo en cuenta que deberían repercutir en igual proporción los costes laborales.

Pero estos no se han quedado solos en esta bonita operación de participar en el incremento de la inflación, muchos sectores lo han hecho, unos con mejores razones que otros. También es cierto que, como siempre, las pequeñas y medianas empresas se han quedado descolgadas o más bien desequilibradas de los mercados.

La espiral de precios que se está experimentando en España no es un fenómeno propio; se está produciendo en toda la Unión Europea y en todo el mundo. Por un lado, el crecimiento de la demanda que, tras la suavización de la pandemia, empezó a tirar con fuerza en 2021 se encontró con un estrangulamiento en las cadenas de suministro que propició un crecimiento especulativo de los precios, desde los mercados mundiales hasta los mercados de proximidad (en un puesto de pescado de un mercado madrileño, los boquerones pasaron de venderse a 6,5€ a las 9.30 horas a 9,5€ a las 13,00 horas). Transportistas en huelga por los precios de los carburantes, asociaciones de consumidores pidiendo contención de precios, voceros sin límite anunciando el fin de la humanidad y la constante pugna política, han alimentado a unos medios de comunicación polarizados y proclives al tremendismo. Por otro lado, la guerra iniciada por Rusia contra Ucrania que ha originado un enorme cataclismo político y económico de gran alcance. Todo un mercado sin límite, sin fin, con una clara tendencia de sálvese quien pueda, nos asedia, nos violenta y nos saquea.

Como escribía Paul Valery «El futuro ya no es lo que era». Estamos ante un mañana incierto, para nada pronosticable, y parece que cuando los tiempos se presentan positivos, siempre hay quienes tienen la alta capacidad de traer tormentas, incluso con pedrisco.